THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, küresel havacılık tarihinin en zorlu dönemi olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi geçen yıl güçlü şekilde yöneten THY, bu sene de başarı tablolarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.

711 SEFERLE ZİRVEDE

Bayrak taşıyıcı havayolu, EUROCONTROL'un paylaştığı verilere göre, 22 Nisan'da icra ettiği 711 sefer ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu oldu.