Son dakika: Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?

Kısa çalışma ödeneği hakkında önemli bir son dakika gelişmesi yaşanırken gözler yapılan açıklamaya çevrildi. Bu bağlamda özellikle şu saatlerde "Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı?" sorusu çok araştırılanlar arasında yer aldı. Vatandaşlar ödeneğin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı? İşte cevabı...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UZATILDI MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

İşte kısa çalışma ödeneği hakkında bilgiler;