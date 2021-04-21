Son dakika: Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı?

Kısa çalışma ödeneği hakkında önemli bir son dakika gelişmesi yaşanırken gözler yapılan açıklamaya çevrildi. Bu bağlamda özellikle şu saatlerde "Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı?" sorusu çok araştırılanlar arasında yer aldı. Vatandaşlar ödeneğin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne kadar uzatıldı? İşte cevabı...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) UZATILDI MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.
İşte kısa çalışma ödeneği hakkında bilgiler;
KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kısa Çalışma Kapsamında;
- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,
hizmetleri sağlanmaktadır.