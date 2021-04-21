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    • Ekonomi
    • 21.04.2021 10:47
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    • 21.04.2021 10:47
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    Maaşını taşıyanlara 5 bin TL kredi! Emeklilere 1,51 faiz oranıyla kredi fırsatı! 36 ay vade var!

    Halkbank'tan maaşını bankaya taşıyanlara 5 bin TL kredi müjdesi geldi. Emekliler 36 ay vade ve 1,51 faiz oranıyla Halkbak'tan kredi alabiliyor. 5.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz. İşte Halkbank si başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    Maaşını taşıyanlara 5 bin TL kredi! Emeklilere 1,51 faiz oranıyla kredi fırsatı! 36 ay vade var!

    Maaşını Halkbank'tan almak isteyen emeklilere kredi kolaylığı sağlanıyor. Emekliler mini kredilerden faydalanabiliyor. Maaşını Halkbank'a taşıyan emekliler 5 bin TL kredi alabiliyor. Kredide aylık yüzde 1,51 faiz oranı bulunuyor. Kredi ödemelerinizi aylık eşit taksitli, artan veya azalan taksitli şekilde yapabiliyorsunuz.

    HALKBANK'TAN 5 BİN TL KREDİ!

    Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,51 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi alabiliyor.

    Tutar ve Ödeme Koşulları

    5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.

    Kredi ödemelerinizi;

    Aylık eşit taksitli,
    Artan taksitli,


    Azalan taksitli,
    3 ayda bir eşit taksitli,
    Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

        KREDİ NASIL ALINIR?

        Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

        Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Emekli Mini Kredisi'nden faydalanabilmektedir.
        Başvurularınızı;

        Halkbank İnternet Şubesi veya Halkbank Mobil Şube'ye giriş yaparak hemen başvurabilir ya da,
        En yakın Halkbank Şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Maaşını taşıyanlara 5 bin TL kredi! Emeklilere 1,51 faiz oranıyla kredi fırsatı! 36 ay vade var!