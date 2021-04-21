Maaşını taşıyanlara 5 bin TL kredi! Emeklilere 1,51 faiz oranıyla kredi fırsatı! 36 ay vade var!

Maaşını Halkbank'tan almak isteyen emeklilere kredi kolaylığı sağlanıyor. Emekliler mini kredilerden faydalanabiliyor. Maaşını Halkbank'a taşıyan emekliler 5 bin TL kredi alabiliyor. Kredide aylık yüzde 1,51 faiz oranı bulunuyor. Kredi ödemelerinizi aylık eşit taksitli, artan veya azalan taksitli şekilde yapabiliyorsunuz.
HALKBANK'TAN 5 BİN TL KREDİ!
Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını aktarmayı taahhüt eden emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,51 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredi alabiliyor.
Tutar ve Ödeme Koşulları
5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,51 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.