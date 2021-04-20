Dogecoin artacak mı düşecek mi? Kripto para piyasalarında değer her geçen gün katlanarak yükselen Dogecoin, artık şaka parası olmaktan çıktı ve en değerli beşinci kripto para birimine yükseldi. En popüler kripto paralardan birisi olan Dogecoin'deki yükselişte Elon Musk etkisi dikkat çekiyor. Uzmanlar da Dogecoin yorumları yapıyor ve bu kripto paranın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Peki, Dogecoin yükselecek mi? İşte Dogecoin hakkında merak edilenler!
DOGECOIN UÇUŞA GEÇTİ!
2013 yılının sonlarında yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer, meme olarak adlandırılan internet şakası olarak geliştirdikleri Dogecoin adı verilen bir kripto para ortaya çıkardı.
Üzerinde Japonya'ya özgü bir ırk olan 'Shiba Inu' köpeği bulunan kripto para birimi parodi olarak faaliyete geçerken 2020'nin Aralık ayına kadar da 0,004 dolardan kripto para piyasalarında işlem görüyordu.
Daha sonra kendini 'Mars'ın imparatoru' olarak ilan eden Elon Musk tarafından desteklenen ve her geçen gün popülaritesini artıran Dogecoin, 1 ay içerisinde yaklaşık yüzde 900 artarak 0,04 dolardan işlem görmeye başladı.
2021 yılına da hızlı giren ve adını daha fazla insanın duymaya başladığı Dogecoin'e Ocak ayında ünlü forum Reddit'in eli değdi ve forumun borsa ve para bölümü olarak adlandırılan WallStreetBets'te kullanıcıların 'yoğun talebine' uğradı.
Forum üyeleri Ocak ayının son iki gününde Dogecoin'e adeta hücum ederken kripto para iki gün içerisinde yüzde 800 artarak 0,08'den işlem görmeye başladı ve piyasa değeri 6 milyar dolara ulaştı.
Ocak ayı itibarıyla en değerli 10 kripto para biriminden biri haline gelen Dogecoin' en önemli destek ise Tesla ve SpoaceX CEO'su Elon Musk'tan geldi.
Neredeyse her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Musk etkisiyle daha fazla insan tarafından bilinmeye başlayan Dogecoin, 16 Nisan günü yüzde 130 artarak 0.3 dolardan işlem görmeye başladı.