DOGECOIN ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?

Dogecoin'in yükselişi, kısmen teşvik kontrolleri tarafından yönlendirilen kripto para birimlerinde daha geniş bir ralli ile birlikte geliyor. Şaka olarak yaratılan bir kripto para birimi Pazartesi günü Wall Street'te patladı ve dogecoin'deki artış 2021'deki getirisini % 8.000'in üzerine çıkardı – 1988'den bu yana temettüler dahil S&P 500'deki kazancın iki katından fazla.

Sadece birkaç gün önce oluşturlulan bir akımın etkisi 20 Nisan tarihi Dogecoin günü ilan edildi. Bu nedenle durumdan haberdar olan ve kripto para piyasasını takip eden kullanıcılar Twitter ve Reddit gibi platformlar üzerinden DOGE coin ile ilgili paylaşımlarını sürdürüyor.

Analizlerden uzak ve tahmin edilmesi imkansız olan bu kripto para birimi için şu anda yatırımcıların hedefi gün sonuna kadar 1 dolar seviyesinin görülmesi. Elbette bu sadece şakayla karışık bir amaç olsa da Dogecoin'in ne yapacağını tahmin etmesi oldukça zor.

Fla, Tallahassee'deki Drach Advisors'da varlık yöneticisi olan Robert Drach, "Gelen pek çok insan o kadar uzun süredir ortalıkta yok ve Bitcoin çöküşünü görmedi," diyor ve bireysel müşteriler için yatırımları denetliyor.