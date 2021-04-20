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    • 20.04.2021 12:49
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    92 kat arttı, artık şaka değil! düşecek mi? Uzmanlardan u!

    düşecek mi? Kripto paralarda hızla düşüş sürerken, şaka olarak ortaya çıkan Dogecoin rekorlar kırmaya devam ediyor. 92 kat artışla, 52 milyar dolar piyasa değerini aşan Dogecoin en değerli beşinci kripto para birimine yükseldi. Kripto paralarla ilgilenenlerde ise gözler larına çevrildi. Neredeyse her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Musk etkisiyle daha fazla insan tarafından bilinmeye başlayan Dogecoin, 16 Nisan günü yüzde 130 artarak 0.3 dolardan işlem görmeye başlamıştı.

    takvim.com.tr
    92 kat arttı, artık şaka değil! Dogecoin artacak mı düşecek mi?

    Dogecoin artacak mı düşecek mi? Kripto para piyasalarında değer her geçen gün katlanarak yükselen Dogecoin, artık şaka parası olmaktan çıktı ve en değerli beşinci kripto para birimine yükseldi. En popüler kripto paralardan birisi olan Dogecoin'deki yükselişte Elon Musk etkisi dikkat çekiyor. Uzmanlar da Dogecoin yorumları yapıyor ve bu kripto paranın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Peki, Dogecoin yükselecek mi? İşte Dogecoin hakkında merak edilenler!

    DOGECOIN UÇUŞA GEÇTİ!

    2013 yılının sonlarında yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer, meme olarak adlandırılan internet şakası olarak geliştirdikleri Dogecoin adı verilen bir kripto para ortaya çıkardı.

    Üzerinde Japonya'ya özgü bir ırk olan 'Shiba Inu' köpeği bulunan kripto para birimi parodi olarak faaliyete geçerken 2020'nin Aralık ayına kadar da 0,004 dolardan kripto para piyasalarında işlem görüyordu.

    Daha sonra kendini 'Mars'ın imparatoru' olarak ilan eden Elon Musk tarafından desteklenen ve her geçen gün popülaritesini artıran Dogecoin, 1 ay içerisinde yaklaşık yüzde 900 artarak 0,04 dolardan işlem görmeye başladı.

    2021 yılına da hızlı giren ve adını daha fazla insanın duymaya başladığı Dogecoin'e Ocak ayında ünlü forum Reddit'in eli değdi ve forumun borsa ve para bölümü olarak adlandırılan WallStreetBets'te kullanıcıların 'yoğun talebine' uğradı.

    Forum üyeleri Ocak ayının son iki gününde Dogecoin'e adeta hücum ederken kripto para iki gün içerisinde yüzde 800 artarak 0,08'den işlem görmeye başladı ve piyasa değeri 6 milyar dolara ulaştı.

    Ocak ayı itibarıyla en değerli 10 kripto para biriminden biri haline gelen Dogecoin' en önemli destek ise Tesla ve SpoaceX CEO'su Elon Musk'tan geldi.

    Neredeyse her fırsat bulduğunda Dogecoin ile ilgili paylaşımda bulunan Musk etkisiyle daha fazla insan tarafından bilinmeye başlayan Dogecoin, 16 Nisan günü yüzde 130 artarak 0.3 dolardan işlem görmeye başladı.

        Bugün ise dijital döviz borsası Coinbase'e göre Dogecoin'in fiyatı 0,41 doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz Çarşamba günü 0,13 dolardan işlem gören para birimi 5 günde 3 kattan fazla artarak büyük bir artış sağladı.

        Dogecoin bir hafta içerisinde yaklaşık yüzde 500 artarak rekor kırarken yılbaşından bu yana 92 kat artarak kırılması zor bir rekora imza atarken kripto para veri sitesi CoinGecko'ya göre Dogecoin'in piyasa değeri şu anda yaklaşık 52 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

        DOGECOIN ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?

        Dogecoin'in yükselişi, kısmen teşvik kontrolleri tarafından yönlendirilen kripto para birimlerinde daha geniş bir ralli ile birlikte geliyor. Şaka olarak yaratılan bir kripto para birimi Pazartesi günü Wall Street'te patladı ve dogecoin'deki artış 2021'deki getirisini % 8.000'in üzerine çıkardı – 1988'den bu yana temettüler dahil S&P 500'deki kazancın iki katından fazla.

        Sadece birkaç gün önce oluşturlulan bir akımın etkisi 20 Nisan tarihi Dogecoin günü ilan edildi. Bu nedenle durumdan haberdar olan ve kripto para piyasasını takip eden kullanıcılar Twitter ve Reddit gibi platformlar üzerinden DOGE coin ile ilgili paylaşımlarını sürdürüyor.

        Analizlerden uzak ve tahmin edilmesi imkansız olan bu kripto para birimi için şu anda yatırımcıların hedefi gün sonuna kadar 1 dolar seviyesinin görülmesi. Elbette bu sadece şakayla karışık bir amaç olsa da Dogecoin'in ne yapacağını tahmin etmesi oldukça zor.

        Fla, Tallahassee'deki Drach Advisors'da varlık yöneticisi olan Robert Drach, "Gelen pek çok insan o kadar uzun süredir ortalıkta yok ve Bitcoin çöküşünü görmedi," diyor ve bireysel müşteriler için yatırımları denetliyor.

        Şimdilik, çevrimiçi forumlarda tercih edilen varlıkların yükselişi ve düşüşü büyük ölçüde kontrol altına alındı. GameStop'un dalgalanması Ocak ayında zirve yaptı ve ana endekslere ulaşmadan fiyaskoyla sonuçlandı. Bununla birlikte, birçok yatırımcı bu piyasa tuhaflıklarına göz kulak oluyor ve dogecoin veya bitcoin fiyatındaki ani bir düşüşün, hedge fonları ve diğer büyük yatırımcıları riskli holdingleri azaltmaya ve riskten daha geniş bir geri çekilmeye katkıda bulunmaya sevk edebileceğini düşünüyor.

        Drach, şu anda hisse senetlerinin keskin bir geri çekilme eşiğinde olduğundan endişelenmek için bir neden olmasa da, dogecoin'in yükselişi "bana bir balon gibi geliyor" dedi. "Bu her zaman beni ilgilendiriyor, sadece dogecoin yatırımcıları için değil, normal hisse senedi yatırımcıları için."
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        Haberler Ekonomi 92 kat arttı, artık şaka değil! Dogecoin artacak mı düşecek mi? Uzmanlardan Dogecoin yorumu!