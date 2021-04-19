AB hibelerine başvuru yağdı (Ekonomi haberleri)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD 10. Başvuru Çağrısı'na beklentilerin üzerinde başvurunun geldiğini söyledi. Başvuru süreleri tamamlanan 10. Çağrı kapsamında, hibe tutarı 397 milyon euro olan bin 940 proje başvurusu yapıldığını aktardı. Pakdemirli, başvuruların büyük kısmının desteklenebileceği müjdesini verdi.
13 MİLYONA 2'NCİ EMEKLİLİK
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 159 milyar 396 milyon ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 12 milyar 627.5 milyon lira dikkate alındığında, sistemin büyüklüğü 172 milyar 23.5 milyon liraya ulaştı. BES ve OKS katılımcılarının sayısı 13 milyona yaklaştı.
YAŞLILAR İÇİN YENİ UYGULAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dünyada ortalama yüzde 9, Türkiye de 9.5'e ulaşan yaşlı nüfus oranının talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için 'Yaşlılar İçin Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi' (YAGEP) hazırladı. Evde bakım ve gündüz hizmetlerine ilişkin çalışmalar geliştirilecek ve desteklenecek.