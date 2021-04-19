AB hibelerine başvuru yağdı (Ekonomi haberleri)

13 MİLYONA 2'NCİ EMEKLİLİK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 159 milyar 396 milyon ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 12 milyar 627.5 milyon lira dikkate alındığında, sistemin büyüklüğü 172 milyar 23.5 milyon liraya ulaştı. BES ve OKS katılımcılarının sayısı 13 milyona yaklaştı.