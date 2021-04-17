İzin ve prim destekleri büyüdü (Ekonomi haberleri)

ESNAF İÇİN GETİR ÇARŞI

Getir, yeni bir markayı daha hayata geçiriyor. Kasap, manav gibi birçok mahalle esnafı için bir uygulama kuruyor. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Getir Çarşı ile, mahallenizdeki kasap, manav, fırın gibi esnafın ürünlerini, Getir'in milyonlarca müşterisi ile buluşturacağız" dedi.