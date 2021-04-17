İzin ve prim destekleri büyüdü (Ekonomi haberleri)

Torba yasa TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, çiftçilerin borçları yeniden yapılandırılacak. Ücretsiz izin desteği günlük 50 liraya çıkacak. Yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, düğün, balo ve kokteyl salonları, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin ve prim desteği verilecek.
HİLECİYE 545 BİN TL
Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan işletmelere, yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza kesilecek. İlk ihlalde ceza 54 bin 555 liradan az, 545 bin 550 liradan çok olmayacak. Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
ESNAF İÇİN GETİR ÇARŞI
Getir, yeni bir markayı daha hayata geçiriyor. Kasap, manav gibi birçok mahalle esnafı için bir uygulama kuruyor. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "Getir Çarşı ile, mahallenizdeki kasap, manav, fırın gibi esnafın ürünlerini, Getir'in milyonlarca müşterisi ile buluşturacağız" dedi.