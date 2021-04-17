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    70 bin işçi arıyor

    Yeni istihdam teşvik edilirken; işsizlerin işe yerleşmesinde önemli rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 68 bin 815 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 12 bin 752 kişiyle beden işçiliği geliyor.

    70 bin işçi arıyor

    Yeni istihdam teşvik edilirken; işsizlerin işe yerleşmesinde önemli rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 68 bin 815 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 12 bin 752 kişiyle beden işçiliği geliyor.

    NASIL BAŞVURULUYOR?
    sektör; acilen bin 805 makineci (dikiş), bin 516 temizlik görevlisi, bin 372 çısı, bin 328 turizm ve otelcilik elemanı, bin 284 satış danışmanı arıyor. Bin 36 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 19 kişiyle ci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor.

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    Haberler Ekonomi İŞKUR 70 bin işçi arıyor