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    Koru'dan spora destek: Hatayspor oyuncu ve teknik kadrosu tarafından imzalanmış forma ile temsili kupa verildi

    Çıkış noktasını Türkiye’de sporun öneminin artması ve gelişmesi olarak belirleyen Koru Sigorta, binicilikten ralliye, dağcılıktan futbola kadar sporun birçok branşında spora ve sporcuya destek sağlıyor. Son olarak ’in iddialı temsilcilerinden ’nün 2020-2021 sezonu için sponsor olan Koru Sigorta, sadece maddi değil, manevi sponsorluk görevini de üstlenerek, Hatayspor’u ’da kaldıkları otelde ziyaret etti.

    Koru'dan spora destek

    Çıkış noktasını Türkiye'de sporun öneminin artması ve gelişmesi olarak belirleyen Koru Sigorta, binicilikten ralliye, dağcılıktan futbola kadar sporun birçok branşında spora ve sporcuya destek sağlıyor. Son olarak 'in iddialı temsilcilerinden 'nün 2020-2021 sezonu için sponsor olan Koru Sigorta, sadece maddi değil, manevi sponsorluk görevini de üstlenerek, Hatayspor'u 'da kaldıkları otelde ziyaret etti.

    Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı , Strateji Geliştirme ve Planlama Başkanı oğlu, Satış Direktörü , Pazarlama Direktörü ile Hatayspor Onursal Başkanı ve Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkan Vekili ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 'nın yanı sıra Teknik Direktör , futbolcular David Akıntola, , ve 'nın yer aldığı ziyarette Koru Sigorta yönetimi; kulübün teknik kadrosu ve futbolcularını başarılı performanstan ötürü tebrik ederken, kulübün başarı odaklı profilinin artarak devam etmesini temenni etti.

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    Haberler Ekonomi Koru'dan spora destek: Hatayspor oyuncu ve teknik kadrosu tarafından imzalanmış forma ile temsili kupa verildi