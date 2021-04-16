Koru'dan spora destek: Hatayspor oyuncu ve teknik kadrosu tarafından imzalanmış forma ile temsili kupa verildi

Çıkış noktasını Türkiye'de sporun öneminin artması ve gelişmesi olarak belirleyen Koru Sigorta, binicilikten ralliye, dağcılıktan futbola kadar sporun birçok branşında spora ve sporcuya destek sağlıyor. Son olarak Süper Lig'in iddialı temsilcilerinden Atakaş Hatayspor Futbol Kulübü'nün 2020-2021 sezonu için sponsor olan Koru Sigorta, sadece maddi değil, manevi sponsorluk görevini de üstlenerek, Hatayspor'u İstanbul'da kaldıkları otelde ziyaret etti.

Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Toker, Strateji Geliştirme ve Planlama Başkanı Erdoğan Çiftcioğlu, Satış Direktörü Barış Tabakoğlu, Pazarlama Direktörü Murat Aydın ile Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Akıllı'nın yanı sıra Teknik Direktör Ömer Erdoğan, futbolcular David Akıntola, Adama Traore, Youssouf Kone ve Aaron Boupendza'nın yer aldığı ziyarette Koru Sigorta yönetimi; kulübün teknik kadrosu ve futbolcularını başarılı performanstan ötürü tebrik ederken, kulübün başarı odaklı profilinin artarak devam etmesini temenni etti.