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    • Ekonomi
    • 14.04.2021 17:42
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    • 14.04.2021 17:42
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    CANLI döviz kurları: 14 Nisan ve oldu? Sterlin, ve dolar kaç TL?

    Kapanışta , , sterlin alış satış fiyatları ve döviz kurlarındaki son durum merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,1200 liradan güne başladı. Aynı zamanda 9,7240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7260 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1480 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7190 lira olmuştu. Peki, 14 Nisan dolar ve oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte canlı döviz kurları

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Yeni haftaya hareketli başlayan döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Dün, en düşük 8,1140, en yüksek 8,1780 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,1196'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı. Peki, 14 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte döviz kurlarında son gelişmeler

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 455 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 450 bin 100 lirayı, en yüksek ise 458 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 455 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 910 bin lira, işlem miktarı ise 898 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 411 milyon 228 bin lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İş Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 artarak 436,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 15.236 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 artışla 6.892 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 8.517 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselerek 6.201 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 24.570 puanda bulunuyor.

    Dün yüzde 0,3 değer kazanan Avro/dolar paritesi, artış eğilimini bugün de sürdürerek 1,1975 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

    Avrupa piyasalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

    Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydederek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını bildirdi.

        ASYA BORSALARI, JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ

        Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Analistler, dün ABD'de, açıklanan enflasyon verisinin tahminleri aşmasına karşın 10 yıllık tahvil faizinin düşüşe geçerek yüzde 1,62'ye gerilemesinin, küresel risk iştahını sınırlı da olsa artırdığını bildirdi.

        Tahvil piyasasında, enflasyonun çok daha hızlı artabileceği endişelerinin şimdilik ortadan kalkması ve ABD'nin tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesi ile alımların güçlendiğini kaydeden analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

        Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı, "Japonya ekonomisi trend olarak toparlıyor ve iyileşmeye devam edecek. Ekonominin iyileşmesiyle fiyatlardaki artış hızı daha da yükselecek." ifadelerini kullandı

        Bu gelişmeler ve Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin şubatta yüzde 8,5 gerileyerek beklentilerin altında kalması sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 29.620 seviyesine indi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,03 düşüşle 109 seviyelerinde dengelendi.

        Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.416 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselerek 3.182 puan oldu.

        Hindistan'da piyasaların kapalı olması sebebiyle işlem gerçekleşmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kazançla 28.886 puanda seyrediyor.

        EMTİA PİYASALARI

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2021 yılına ilişkin günlük ortalama petrol talebi artışı öngörüsünü, önceki öngörüsünden günde ortalama 100,000 varil artışla, 6.0 milyon varile yükseltmesi ve ABD'de petrol stoklarının beklenenden daha çok azaldığını gösteren verinin ardından petrol fiyatları yükseldi ve gösterge Brent'in varil fiyatı 64 doları aştı.

        ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak doların gerilemesiyle yükselen altın fiyatları yatay hareket ediyor.

            OPEC'in Aylık Petrol Piyasaları Raporu'nda, öngörüdeki artışın; yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ekonomik toparlanma beklentisinin yanında, Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) üyelerinin ağırlığını oluşturduğu ülkelerde uygulamaya koyulan ek destek önlemleri, pandemi bağlantılı sınırlamaların azaltılması ve kitlesel aşı uygulamaları kaynaklı olduğu vurgulandı.

            OPEC'in raporunda ayrıca, çoğunluğu Avrupa'daki OECD ülkeleri olmak üzere, yaygın olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, yılın ilk yarısına ilişkin talep öngörülerinin bir miktar indirileceği de vurgulandı. OPEC'e göre 2021 yılında küresel petrol talebi günde ortalama 96.5 milyon varil düzeyinde olacak.

            Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.58 artışla 64.33 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.40 artışla 60.75 dolar,

            - altın yüzde 0.14 düşüşle 1,742.95 dolar,

            - gümüş yüzde 0.07 artışla 25.36 dolar,

            - bakır yüzde 0.26 artışla 8.895.00 dolar,

            - platin yüzde 0.85 artışla 1,169.50 dolar,

            - paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,689.40 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları: 14 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL?