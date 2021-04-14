Yeni haftaya hareketli başlayan döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Dün, en düşük 8,1140, en yüksek 8,1780 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 8,1196'dan tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı. Peki, 14 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin, euro ve dolar kaç TL? İşte döviz kurlarında son gelişmeler
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 455 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 455 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 450 bin 100 lirayı, en yüksek ise 458 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 455 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 910 bin lira, işlem miktarı ise 898 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 411 milyon 228 bin lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İş Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 artarak 436,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 15.236 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 artışla 6.892 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 8.517 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükselerek 6.201 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 kayıpla 24.570 puanda bulunuyor.
Dün yüzde 0,3 değer kazanan Avro/dolar paritesi, artış eğilimini bugün de sürdürerek 1,1975 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Avrupa piyasalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydederek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını bildirdi.