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    Tarihin en yüksek fiyata satılan otomobilleri belli oldu

    Sıfır km olarak en yüksek fiyata satılan otomobiller belli oldu. Aralarında , Rolls-Royce Sweptail,  ve  var. İşte rekortmenler.

    Recar kırdılar

    Sıfır km olarak en yüksek fiyata satılan otomobiller belli oldu. Aralarında , Rolls-Royce Sweptail, , ve var. İşte rekortmenler.

    BUGATTİ LA VOİTURE NOİRE/18.9 MİLYON DOLAR:
    2019'da 'nda tanıtılan 'e bir zengin 18.9 milyon dolar ödedi.

    ROLLS-ROYCE SWEPTAİL/12.8 MİLYON DOLAR
    marka, 2017'de Sweptail'i 12.8 milyon dolarlık satış fiyatıyla ortaya çıkardı.

    BUGATTİ CENTODİECİ/9 MİLYON DOLAR
    Ağustos 2019'da tanıtılan Centodieci, markanın 110'uncu yaşı için sadece 10 adet üretildi.

    PAGANİ ZONDA HP BARCHETTA/17.5 MİLYON DOLAR:
    Sadece 3 adet üretildiği belirtilen aracın biri markanın sahibine ait.

    MERCEDES MAYBACH EXELERO/8 MİLYON DOLAR:
    Her ne kadar 2005'te sadece 1 adet üretilmiş olsa da Exelero, hâlâ dünyanın en pahalı sıfır km otomobilleri arasında yer alıyor.

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    Haberler Ekonomi Tarihin en yüksek fiyata satılan otomobilleri belli oldu