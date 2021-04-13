Tarihin en yüksek fiyata satılan otomobilleri belli oldu

Sıfır km olarak en yüksek fiyata satılan otomobiller belli oldu. Aralarında Bugatti La Voiture Noire, Rolls-Royce Sweptail, Bugatti Centodieci, Pagani Zonda HP Barchetta ve Mercedes Maybach Exelero var. İşte rekortmenler.

BUGATTİ LA VOİTURE NOİRE/18.9 MİLYON DOLAR:

2019'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan La Voiture Noire'e bir zengin 18.9 milyon dolar ödedi.

ROLLS-ROYCE SWEPTAİL/12.8 MİLYON DOLAR

İngiliz marka, 2017'de Sweptail'i 12.8 milyon dolarlık satış fiyatıyla ortaya çıkardı.

BUGATTİ CENTODİECİ/9 MİLYON DOLAR

Ağustos 2019'da tanıtılan Centodieci, markanın 110'uncu yaşı için sadece 10 adet üretildi.

PAGANİ ZONDA HP BARCHETTA/17.5 MİLYON DOLAR:

Sadece 3 adet üretildiği belirtilen aracın biri markanın sahibine ait.

MERCEDES MAYBACH EXELERO/8 MİLYON DOLAR:

Her ne kadar 2005'te sadece 1 adet üretilmiş olsa da Exelero, hâlâ dünyanın en pahalı sıfır km otomobilleri arasında yer alıyor.