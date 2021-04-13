Koronavirüste organik sabuna yoğun ilgi

Antalya'da yıllık 250 ton sabun üretiminin yapıldığı bir kozmetik firmasının üretim bantları, koronavirüs salgınıyla birlikte kişisel temizlik ürünleri üretmek için gece gündüz çalışıyor.
40'tan fazla sabun çeşidiyle dikkati çeken firma, sabunları bitkisel yağlar ve ekstratlardan üretiyor. Sabunlar çeşitlerine göre kolojen, keratin, gliserin ve panthenol içeriğiyle de cildin PH dengesini koruyup besliyor, aynı zamanda el ve vücutta bakteri barınmasına izin vermiyor.
Alkol oranı yüksek dezenfektan ve kolonyaların hijyeni sağlarken aynı zamanda temas ettiği yerleri kurutarak egzama ve deri döküntüsü gibi sorunlar yarattığını anlatan firma sahibi Kamuran Bağırsakçı, insanların ciltlerine zarar vermeyen, bir o kadar da koruyucu ürünler aradığını söyledi.