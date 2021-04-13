Koronavirüste organik sabuna yoğun ilgi

Birbirinden güzel kokularının yanı sıra bitkisel yağlardan elde edilen sabunların doğallığıyla ilgi çektiğini sözlerine ekleyen Bağırsakçı, "Yeni sezonda orman meyve kokulu, limonlu, Hindistan cevizli, ardıç yağlı kara katran sabununun cilt hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Yaz sıcaklarında cildin nefes alması için de aloevera sabunu tercih ediliyor. Nar ve tropikal sabunlar da yıpranan ciltlerde gençleştirici etki yaratıyor. Limon yağıyla zenginleştirilen limon sabunu ise koronavirüs ile mücadelede en çok ürettiğimiz sabun" diye konuştu.