Aktar Mustafa Uzun, yer fıstığının küçük olanlarının çam fıstığından ayırt edilmesinin zor olduğunu belirterek, "Biz bile ayırt edebilmek için tadına bakarız. Çam fıstığının içerisine kilosu 20 lira olan yer fıstığı karıştırılarak fiyatı düşürülüyor" dedi.