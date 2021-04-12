Fıstığa hile karıştı. Kilosu 800-bin lira arasında olan çam fıstığı, bazı fırsatçılar tarafından yer fıstığıyla karıştırılarak satılıyor.
Bazı fırsatçılar da 'dolmalık fıstık' yazılı paketlerde çam fıstığını andıran yer fıstığı satarak vatandaşı aldatıyor.
Aktar Mustafa Uzun, yer fıstığının küçük olanlarının çam fıstığından ayırt edilmesinin zor olduğunu belirterek, "Biz bile ayırt edebilmek için tadına bakarız. Çam fıstığının içerisine kilosu 20 lira olan yer fıstığı karıştırılarak fiyatı düşürülüyor" dedi.