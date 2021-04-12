Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık edildiğine işaret edilen videoda, "Yeni yatırımcılarla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki, yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz?" denildi.

Videoda, yatırımın profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk olduğu ancak son dönemde yatırımcıların karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabildiği vurgulandı.