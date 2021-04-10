Vatandaşa 57 milyarlık koruma kalkanı: Nakdi ücret desteği zamlı ödenecek

Pandemi sürecinde salgının etkilerini azaltmak ve salgınla mücadeleyi güçlendirmek için hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşa yapılan destek 56 milyar 926 milyon 950 bin 408 liraya ulaştı.
Sosyal Destek Programı'yla üç faz halinde toplam 6 milyar 471 bin lira, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ile 2 milyar 74 milyon lira, kısa çalışma ödeneği ile 29 milyar 813 milyon lira, nakdi ücret desteği olarak 9 milyar 281 milyon lira, işsizlik ödeneği olarak 5 milyar 359 milyon lira, normalleşme desteği şeklinde 3 milyar 926 milyon lira destek sağlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin Nakdi ücret desteği ödemelerinin dün yapıldığını söyledi.