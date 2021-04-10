Vatandaşa 57 milyarlık koruma kalkanı: Nakdi ücret desteği zamlı ödenecek

Sosyal Destek Programı'yla üç faz halinde toplam 6 milyar 471 bin lira, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ile 2 milyar 74 milyon lira, kısa çalışma ödeneği ile 29 milyar 813 milyon lira, nakdi ücret desteği olarak 9 milyar 281 milyon lira, işsizlik ödeneği olarak 5 milyar 359 milyon lira, normalleşme desteği şeklinde 3 milyar 926 milyon lira destek sağlandı.