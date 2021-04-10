Ramazan öncesi verilecek: Dar gelirliye ücretsiz soğan ve patates (Ekonomi haberleri)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, stoktaki patates ve kuru soğanı ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaklarını açıkladı. Covid-19 sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle patates ve soğan satışlarının gerilediğine dikkati çeken Pakdemirli, "Bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatları ile TMO patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir" dedi.