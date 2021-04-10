Ramazan öncesi verilecek: Dar gelirliye ücretsiz soğan ve patates (Ekonomi haberleri)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, stoktaki patates ve kuru soğanı ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaklarını açıkladı. Covid-19 sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle patates ve soğan satışlarının gerilediğine dikkati çeken Pakdemirli, "Bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız'ın talimatları ile TMO patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir" dedi.
ÇİN'E İKİNCİ BOR TRENİ GİDİYOR
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Çin'e demiryoluyla ilk bor ihracatının Ocak'ta yapıldığını belirterek, "Eti Maden, TCCD ile birlikte Çin'e demiryoluyla ikinci tren sevkiyatını yapıyor. Kırka'daki bor işletmemizde üretilen rafine bor ürünleri, yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda Çin'in Şiyan istasyonuna doğru yola çıktı" dedi.
POŞET İÇİN YENİ BEYANNAME
Plastik poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalajlar için de geri kazanım katılım payı getirilirken, bu yıla ilişkin beyan ve ödeme süresi ay sonunda dolacak. Geri kazanım beyannamesi, bu yıldan itibaren 3 ayda bir verilecek.