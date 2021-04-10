Yiyecek-içecek sektöründe çalışanlara yönelik yeni destek Meclis komisyonundan geçti.
İş hayatına ilişkin pek çok düzenleme içeren yasayla; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, aylık bin 500 lira ödenecek.
Restoran ve kafelerde çalışanların Nisan ve Mayıs'a ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, işsizlik fonundan karşılanacak.