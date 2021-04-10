Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin çalışan var. Bunun 165 bin kişisi kısa çalışmadan faydalanıyor. 90 bin kişi ise nakdi ücret desteği alıyor. Bunu 537 binden düştüğümüz zaman 282 bin potansiyelimiz var" dedi.