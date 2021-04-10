Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    komisyonundan da geçti: Kafe ve lokanta çalışanlarına 3000 TL

    Yiyecek-içecek sektöründe çalışanlara yönelik yeni destek komisyonundan geçti. İş hayatına ilişkin pek çok düzenleme içeren yasayla; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, aylık bin 500 lira ödenecek.

    282 bin çalışana 3.000 TL
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Yiyecek-içecek sektöründe çalışanlara yönelik yeni destek Meclis komisyonundan geçti.

    İş hayatına ilişkin pek çok düzenleme içeren yasayla; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, aylık bin 500 lira ödenecek.

    Restoran ve kafelerde çalışanların Nisan ve Mayıs'a ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, işsizlik fonundan karşılanacak.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin çalışan var. Bunun 165 bin kişisi kısa çalışmadan faydalanıyor. 90 bin kişi ise nakdi ücret desteği alıyor. Bunu 537 binden düştüğümüz zaman 282 bin potansiyelimiz var" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Meclis komisyonundan da geçti: Kafe ve lokanta çalışanlarına 3000 TL