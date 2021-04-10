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    5 yıldızlı oteller için konaklamalı paketler hazırladı: 2 gece konaklamalı paket 116 bin TL

    5 yıldızlı oteller için konaklamalı paketler hazırladı. 'da sahur yemeği ve 1 iftar menüsü içeren 2 gece konaklamalı paket, 7 bin ile 116 bin lira arasında ...

    Konaklamalı iftar 116 bin TL

    Yaklaşan Ramazan ayı öncesi 5 yıldızlı oteller harekete geçti.

    Ramazan programlarına pandemi ayarı yapıldı.

    Bu yıl COVİD-19 tedbirleri kapsamında iftar yemekleri organize edilemediği için, konaklama paketleri hazırlanmaya başlandı.

        İlk duyuran ise Çırağan Palace oldu. Çırağan'ın 'Ramazan Ayı Özel Konaklama Paketi', 13 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında minimum 2 gece konaklamalı olarak sunuluyor.

        Oda fiyatı KDV hariç gecelik 370 euro ile 6 bin 1 euro arasında değişirken, paketten yararlanmak için 2 gece kalanın 740 euro (7 bin 178 lira) ile 12 bin 2 euro (116 bin 420 lira) arasında ödeme yapması gerekiyor.

        Paket kapsamına; odaya servis sahur lezzetleri, otelin imza restoranı Tuğra'da 1 akşam alınacak özel iftar menüsü dahil sunuluyor.
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        Haberler Ekonomi 5 yıldızlı oteller Ramazan için konaklamalı paketler hazırladı: 2 gece konaklamalı paket 116 bin TL