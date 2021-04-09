Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca emekliye verilen ikramiye ek gelir olarak rahat bir nefes aldırıyor. Her yıl heyecanla beklenen Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinde zam yapılacak mı? İşte ayrıntılar…
2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.
İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ
Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.
Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.
2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.