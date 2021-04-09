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    • Ekonomi
    • 09.04.2021 14:03
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    • 09.04.2021 14:03
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    Gündemde milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıkça araştırıyor. 2021 Ramazan ayına sayılı günler kala 2018 yılından bu yana dini bayramlarda milyonlarca emekliye ödenen ikramiyenin bu yıl kaç TL olacağı da merak konusu oldu. Peki ? Zam yapılacak mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

    Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca emekliye verilen ikramiye ek gelir olarak rahat bir nefes aldırıyor. Her yıl heyecanla beklenen Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinde zam yapılacak mı? İşte ayrıntılar…

    2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.

    İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

    Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.

    Ramazan Bayramı ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İşte emeklileri yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinin detayları.

    2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

        Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.

        Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Geçtiğimiz Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.

        Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.

        EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor.

        Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında alınabilecek. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.
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        Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?