KOBİ’lere 1 milyon liraya kadar destek verilecek (Ekonomi haberleri)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 'İmalat Sanayiinde Dijitalleşme' temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını ve KOBİ'lere 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin lira kadar geri ödemeli olmak üzere 1 milyon liraya kadar destek vereceklerini söyledi. Varank, "Başvurular e-Devlet'ten 17 Mayıs'a kadar sürecek" dedi.
PASTIRMAYA ZAM YOK
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Ramazan ayında hem Kayseri hem diğer illerimizde pastırma ve sucukta perakende satış fiyatında herhangi bir artış yapılmayacak" dedi. Bu yıl fiyatlarda 2020'ye göre yüzde 20'ye yakın artışın söz konusu olduğunu söyleyen Bağlamış, "Halen sucuk 70-90, pastırma ise 150- 220 lira aralığında satılıyor" diye konuştu.
33 KİŞİDE OLACAK
İsviçre, lüks saat fuarını ikinci kez dijital olarak organize etti. Dün başlayan Watches and Wonders, 13 Nisan'a kadar saat meraklılarını ağırlayacak. Fuarda tanıtılan yeni modellerden biri de sadece 33 tane üretilen Greubel Forsey GMT Sport... Greubel Forsey, 4.5 milyon lira fiyat etiketine sahip yeni GMT Sport'u titanyum ve mavi birlikteliğiyle tasarladı. Diğer modellere göre daha sade bir kadrana sahip saatin, 3 ayrı patenti ve 100 metre su geçirmezlik özelliği bulunuyor.