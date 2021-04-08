İşçiye tazminat müjdesi: 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir

Yasaya göre sigortalılık süresi ve primi tamamlayan işçinin, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden ayrılabileceğini ve tazminata hak kazanacağını vurgulayan Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka işyerleri ile görüşme yapmasının, ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmaya başlamasının hile olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.