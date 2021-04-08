İşçiye tazminat müjdesi: 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir

Yargıtay, 15 yıl-3600 prim gününü tamamlayarak yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçilerin kıdem tazminatı alması konusunda önemli bir karara imza attı.
Bu koşulları sağlayıp işten ayrılanların yeniden işe girse de tazminat alabileceğine hükmetti.
Yasaya göre sigortalılık süresi ve primi tamamlayan işçinin, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da işyerinden ayrılabileceğini ve tazminata hak kazanacağını vurgulayan Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka işyerleri ile görüşme yapmasının, ayrıldıktan sonra başka bir yerde çalışmaya başlamasının hile olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.