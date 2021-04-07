İlave tediye ödemeleri, Nisan ayının ilk günlerinden bu yana merak edilen konulardan birisi olarak görüldü. İlk ödeme yapıldı. 2. taksit ödemesi için yüz binler dikkat kesildi. 2021 yılına ait tediye ödeme takvimi yılın ilk ayında duyurulmuştu. İlk taksit olan 13 günlük tediye ödemeleri Ocak 29'da yapıldı. 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren ödemelere dair tarihler merak konusu oluyor. Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Peki, taşeron-kamu işçiye ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...
2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek.
İşte ne kadar ödenecek sorusunun yanıtı;
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek. Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.
İşte ödeme miktarları;