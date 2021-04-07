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    • Ekonomi
    • 07.04.2021 10:29
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    • 07.04.2021 10:29
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    İlk ödeme yapıldı! 2. taksit ödemesi için yüz binler dikkat kesildi! Taşeron-kamu işçiye ne zaman ödenecek?

    Nisan ayının gelmesinin ardından ödemelerinin yapılacağı tarih çalışanlar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere Ocak ayının 29'unda çalışanlara ilk taksit ödemesi yapılmıştı. Çalışanlar bir sonraki taksitin ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalara başladı. Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Peki, taşeron-kamu işçiye ilave ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İlave tediye ne zaman ödenecek?

    İlave tediye ödemeleri, Nisan ayının ilk günlerinden bu yana merak edilen konulardan birisi olarak görüldü. İlk ödeme yapıldı. 2. taksit ödemesi için yüz binler dikkat kesildi. 2021 yılına ait tediye ödeme takvimi yılın ilk ayında duyurulmuştu. İlk taksit olan 13 günlük tediye ödemeleri Ocak 29'da yapıldı. 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren ödemelere dair tarihler merak konusu oluyor. Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Peki, taşeron-kamu işçiye ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...

    2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek.

    İşte ne kadar ödenecek sorusunun yanıtı;

    Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek. Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.

    2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

    İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

    İşte ödeme miktarları;

        KİM, NE KADAR ALACAK?

        Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, son yazısında kamu işçilerine yapılan tediye tutarlarını kaleme aldı.

        Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
        3.577,50 4.433,15 1.108,28
        3.750 4.646,91 1.161,73
        4.000 4.956,59 1.239,14
        4.250 5.266,63 1.316,65
        4.500 5.576,30 1.394,07
        4.750 5.885,97 1.471,50
        5.000 6.196,01 1.548,99
        5.250 6.505,68 1.626,42
        5.500 6.815,35 1.703,84
        5.750 7.125,39 1.781,35
        6.000 7.435,06 1.858,77

        KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

        52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

        * Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

        * Kamu iktisadi teşekkülleri,

        * Genel ve katma bütçeli kurumlar,

        * Özel bütçeli idareler,

        * Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

            İLAVE TEDİYE NEDİR?

            6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

            Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi İlk ödeme yapıldı! 2. taksit ödemesi için yüz binler dikkat kesildi! Taşeron-kamu işçiye ilave tediye ne zaman ödenecek?