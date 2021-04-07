İlave tediye ödemeleri, Nisan ayının ilk günlerinden bu yana merak edilen konulardan birisi olarak görüldü. İlk ödeme yapıldı. 2. taksit ödemesi için yüz binler dikkat kesildi. 2021 yılına ait tediye ödeme takvimi yılın ilk ayında duyurulmuştu. İlk taksit olan 13 günlük tediye ödemeleri Ocak 29'da yapıldı. 700 bine yakın çalışanı yakından ilgilendiren ödemelere dair tarihler merak konusu oluyor. Kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Peki, taşeron-kamu işçiye ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...

2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek.

İşte ne kadar ödenecek sorusunun yanıtı;