Evde bakım maaşı yatan iller son günlerde çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Belirlenen tarihlerde her ay ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yapılıyor. Evde bakım aylığı bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere veriliyor. Peki, 7 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maaşlar ayın ortalarından itibaren il il hesaplara yatırılıyor.