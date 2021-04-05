e-ticaret yoluyla alışveriş pandemiyle birlikte rekor kırarken, tüketiciler de korunuyor. 14 gün içinde hiç sebep belirtmeksizin iade imkanı bulunuyor.
İnternetten alışveriş yapmak güvenli mi?
Mesafeli satış sözleşmeleri online alışverişteki bu tedirginliklerin önüne geçebilmek için sıkı kurallara tabidir.
Örneğin; mağazadan yapmış olduğunuz bir alışverişte eğer almış olduğunuz bir ceketin daha sonradan rengini beğenmediyseniz kural olarak iade etme hakkınız yokken (bazı mağazalar müşterilerine bu hakkı kendi politikaları gereğince veriyor), internetten yaptığınız alışverişlerde mağaza size böyle bir hak vermese de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği 14 gün içinde hiçbir sebep belirtmeksizin iade etme hakkına sahipsiniz.
Satıcı, alıcı ile online ortamda da olsa bir mesafeli satış sözleşmesi yapmak ve kapsamlı bilgilendirme yapmak zorundadır.
Ayrıca bu bilgilendirmenin alıcı tarafından teyit edildiğini de satıcı ispatlamakla yükümlüdür. Yine satıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir.
Yine tüketici, Tüketici Kanunu'ndan kaynaklanan her türlü yasal hakkını internetten yaptığı alışverişlerde de kullanır.
PARA İADESİNİN SÜRESİ VAR
Aldığım ürünleri iade ettim fakat ücreti bir türlü iade etmediler. Süresi nedir?
İlgili yasal düzenleme gereği satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, tüm geri ödemeleri, tüketicinin alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve tüketiciye masraf getirmeden tek seferde yapmalıdır.
İnternetten alışveriş yapmak güvenli mi?
Mesafeli satış sözleşmeleri online alışverişteki bu tedirginliklerin önüne geçebilmek için sıkı kurallara tabidir.
Örneğin; mağazadan yapmış olduğunuz bir alışverişte eğer almış olduğunuz bir ceketin daha sonradan rengini beğenmediyseniz kural olarak iade etme hakkınız yokken (bazı mağazalar müşterilerine bu hakkı kendi politikaları gereğince veriyor), internetten yaptığınız alışverişlerde mağaza size böyle bir hak vermese de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği 14 gün içinde hiçbir sebep belirtmeksizin iade etme hakkına sahipsiniz.
Satıcı, alıcı ile online ortamda da olsa bir mesafeli satış sözleşmesi yapmak ve kapsamlı bilgilendirme yapmak zorundadır.
Ayrıca bu bilgilendirmenin alıcı tarafından teyit edildiğini de satıcı ispatlamakla yükümlüdür. Yine satıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde tüketici siparişi ile bağlı değildir.
Yine tüketici, Tüketici Kanunu'ndan kaynaklanan her türlü yasal hakkını internetten yaptığı alışverişlerde de kullanır.
PARA İADESİNİN SÜRESİ VAR
Aldığım ürünleri iade ettim fakat ücreti bir türlü iade etmediler. Süresi nedir?
İlgili yasal düzenleme gereği satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı, tüm geri ödemeleri, tüketicinin alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve tüketiciye masraf getirmeden tek seferde yapmalıdır.