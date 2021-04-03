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    Araç üretimi durdu dünya krizde! 200 TL'lik çip her şeyi kilitledi

    Teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, - 19 salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir darboğazın başrolünü aldı. Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran ı, çiplerin arzında 'kıtlığı' beraberinde getirdi.

    200 liralık çip dünyayı kilitledi

    Teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, Covid- 19 salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir darboğazın başrolünü aldı.

    Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Covid-19 salgını, çiplerin arzında 'kıtlığı' beraberinde getirdi.

    Halen dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çip kıtlığı yaşanıyor ve bu sebeple otomobil, bilgisayar, cep telefonu ve elektrikli ev aletleri gibi içerisinde çip kullanılan birçok elektronik aksamlı ürün üretilemiyor.

        AĞIR FATURA


        Otomotivle başlayan kriz diğer sektörlere de yayılırken; üretimdeki aksaklıkların milyarlarca dolarlık zarara neden olması bekleniyor. Çip krizinin otomotiv sektörüne faturası da ortaya çıktı.

        Buna göre, 1.5 milyona yakın aracın üretimi çip yokluğu nedeniyle durduruldu.
            Haberler Ekonomi Araç üretimi durdu dünya krizde! 200 TL'lik çip her şeyi kilitledi