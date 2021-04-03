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    • Ekonomi
    • 03.04.2021 11:01
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    • 03.04.2021 11:01
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    3 Nisan yatan iller! Nisan ayında ?

    yatan iller 3 Nisan günü vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 3 Nisan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarının Nisan ayında da yatırılması bekleniyor. Vatandaşlar bu maaşları almak için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki 3 Nisan hangileri?

    takvim.com.tr
    3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Nisan ayında evde bakım maaşı yattı mı?

    3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı sorusuna cevap aranıyor. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarının Nisan ayında yatıp yatmayacağı sorgulanıyor. Peki, 3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız.

    Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        3 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

        Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
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        Haberler Ekonomi 3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Nisan ayında evde bakım maaşı yattı mı?