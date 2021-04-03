3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Nisan ayında evde bakım maaşı yattı mı?

3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı sorusuna cevap aranıyor. Evde bakım maaşlarının yatıp yatmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarının Nisan ayında yatıp yatmayacağı sorgulanıyor. Peki, 3 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri?