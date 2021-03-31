SON DAKİKA: 100 yıllık sistem değişiyor! Döner sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılıyor! CEO modeli gelecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk kez 1925 yılında başlayan ve bugün bütçesi 100 milyar lirayı aşan döner sermaye işletmelerini yeniden yapılandırıyor. Türkiye'de ilk kez "Ziraat Müesseselerine Sabit Sermaye Vaz'ına Dair Kanun" ile başlayan bugün sayısı 2 bin 300'e ulaşan döner sermaye işletmeleri kademeli olarak gelecek yıldan itibaren merkezi yönetim bütçesine dâhil edilecek.
HEDEF YIL SONU
Yasal düzenleme yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kamu işletmeciliği türlerinden biri olan döner sermaye işletmelerinde verimliliği artırmak için nitelikli yöneticilerin görev yaptığı CEO modeli uygulanacak.
KADEMELİ OLARAK GEÇİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi reform paketi kapsamında Meclis'in bütçe hakkının genişletilmesi, hesap verebilirliğin arttırılması amacıyla bütçe dışındaki döner sermaye işletmeleri ve özel hesap uygulamalarında politika değişikliğine gidiliyor.