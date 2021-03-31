Mart ayının son gününde kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yapılacağı tarih akıllarda bi soru işareti olarak yer ediniyor. Mart ayına ilişkin ödeme tarihlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Peki, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.
Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.