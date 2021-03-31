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    • Ekonomi
    • 31.03.2021 10:31
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    • 31.03.2021 10:34
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    Dikkat! Herkese en düşük 8 bin 904 TL verilecek! tarafından hesabınıza yatırılıyor

    Anne doğum izninde geçen süreler için de devletten para alıyor. Doğum parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde izin alınabiliyor. İsteği halinde kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunlu (bu süre memurlarda 24 ay). Doğum yapan kadınlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl için 232 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ veriliyor. Bunun için başvuru, il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur’lu anneler de süt parası alabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve iş etiği gereğince hamile olan kadınlar doğum öncesinde 8 hafta ve doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 12 hafta doğum izni yapma haklarına sahiptirler.

    takvim.com.tr
    Dikkat! Bu şartları sağlayan herkese 8 bin 904 TL verilecek

    Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı var. Hamile bireyler için 8 hafta aslında bir izinden çok bir kuraldır. Fakat kendisini iyi hisseden ve çalışmak isteyen kadınlar için doktordan alınacak rapor ile 37. haftaya kadar anne adayı çalışma hakkına sahiptir. Ama 37. haftadan sonra anne adayının çalışmasına izin verilmemektedir. İkiz veya üçüz gibi birden fazla bebeğe sahip olacağı düşünülen ve resmi olarak kanıtlanmış olan anne adaylarında ise bu süre 2 hafta daha uzatılabilmektedir. En az iki çocuk bekleyen anne adayı hamilelik süresindeki doğum iznini 2 haftada daha uzatarak toplamda 10 hafta hamileyken, 8 hafta da doğumdan sonra izin yapabilmektedir.

    EN DÜŞÜK 8.904 TL

    Anne doğum izninde geçen süreler için de devletten para alıyor. Doğum parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. En düşük doğum parası 8.904 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr'den kontrol edilebiliyor. Bu yıl için en düşük doğum parası 8.904 lira.

    HAKEDİŞ ŞARTLARI

    Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı.

    Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.

    Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.

    Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.

        DİĞER ÖDEMELER

        Doğum yapan kadınlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl için 232 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Bunun için başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor.

        Tüm bu ödemelere ek olarak ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var.

        ANNENİN DOĞUM İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

        Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve iş etiği gereğince hamile olan kadınlar doğum öncesinde 8 hafta ve doğum sonrasında 8 hafta olmak üzere toplamda 12 hafta doğum izni yapma haklarına sahiptirler. Hamile bireyler için 8 hafta aslında bir izinden çok bir kuraldır. Fakat kendisini iyi hisseden ve çalışmak isteyen kadınlar için doktordan alınacak rapor ile 37. haftaya kadar anne adayı çalışma hakkına sahiptir. Ama 37. haftadan sonra anne adayının çalışmasına izin verilmemektedir.

        İkiz veya üçüz gibi birden fazla bebeğe sahip olacağı düşünülen ve resmi olarak kanıtlanmış olan anne adaylarında ise bu süre 2 hafta daha uzatılabilmektedir. En az iki çocuk bekleyen anne adayı hamilelik süresindeki doğum iznini 2 haftada daha uzatarak toplamda 10 hafta hamileyken, 8 hafta da doğumdan sonra izin yapabilmektedir.

        Babanın Doğum İzni Kaç Gündür?

        Babalık izni olarak da bilinen eşinin doğum yapmasıyla izni ayrılma hakkına sahip olan babanın izin süresi çalıştığı sektörün özel sektör veya kamu olmasına göre değişkenlik göstermektedir.

        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eşi doğum yapan erkeğin on gün babalık izni yapmasına hakkı vardır. Bu izin babaya eşi doğum yaptıktan sonra verilmektedir. Özel sektörde çalışan babaya ise verilen izin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirtilmektedir. Kanuna göre, özel sektörde çalışan baba eşi doğum yaptığı taktirde toplamda 5 günlük ücretli izine ayrılma hakkına sahiptir.

        Sözleşmeli personel olarak çalışan babanın babalık izni ise 2 gündür. Taşeron işçilerde ise bu süre 5 gündür.

            Kadınlar İçin Doğum İzni Şartları Nelerdir?

            Kadınların doğum iznini ayrılabilmesi için gebeliğin en az 32. haftada olması gerekmektedir. Anne adayı 32. haftadan itibaren doğum izni yapabilmektedir. Eğer çalışmak isterse de doktordan alacağı gebeyken çalışabileceğinin herhangi bir soruna neden olmayacağına ilişkin raporla 37. haftaya kadar çalışabilme hakkına sahiptir.
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            Haberler Ekonomi Dikkat! Herkese en düşük 8 bin 904 TL verilecek! Ziraat Bankası tarafından hesabınıza yatırılıyor