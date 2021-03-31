Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı var. Hamile bireyler için 8 hafta aslında bir izinden çok bir kuraldır. Fakat kendisini iyi hisseden ve çalışmak isteyen kadınlar için doktordan alınacak rapor ile 37. haftaya kadar anne adayı çalışma hakkına sahiptir. Ama 37. haftadan sonra anne adayının çalışmasına izin verilmemektedir. İkiz veya üçüz gibi birden fazla bebeğe sahip olacağı düşünülen ve resmi olarak kanıtlanmış olan anne adaylarında ise bu süre 2 hafta daha uzatılabilmektedir. En az iki çocuk bekleyen anne adayı hamilelik süresindeki doğum iznini 2 haftada daha uzatarak toplamda 10 hafta hamileyken, 8 hafta da doğumdan sonra izin yapabilmektedir.
EN DÜŞÜK 8.904 TL
Anne doğum izninde geçen süreler için de devletten para alıyor. Doğum parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. En düşük doğum parası 8.904 lira. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı 'turkiye.gov.tr'den kontrol edilebiliyor. Bu yıl için en düşük doğum parası 8.904 lira.
HAKEDİŞ ŞARTLARI
Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalı.
Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor. Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor.
Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmıyor olmak gerekiyor.
Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmekle mükellef. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.