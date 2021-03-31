DİĞER ÖDEMELER

Doğum yapan kadınlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl için 232 lira 'emzirme ödeneği (süt parası)' veriliyor. Bunun için başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur'lu anneler de süt parası alabiliyor.

Tüm bu ödemelere ek olarak ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. TC kimlik numarasıyla 'aile.gov.tr'den de başvuru imkanı var.