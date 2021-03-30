Kısa Çalışma’da ya da ücretsiz izinde olanlar izin yapacak mı? Kimler yıllık izin kullanabilir? İşte sorularla yıllık izin rehberi

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte izin planları hız kazandı. Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da yine pandemi şartlarında izinler ve tatiller yapılmaya çalışılacak. Birçok vatandaş daha korunaklı tatilleri tercih ediyor. Bazıları da izinlerini evlerinde geçirecek. Ama her çalışanın izin hakkı bulunuyor. Bunu bir şekilde kullanacak.
Yıllık izin gerek işçilerde gerekse memurlarda anayasal bir hak. Yani işveren 'kullandırmıyorum', işçi de 'ben kullanmak istemiyorum' diyemiyor. Yıllık ücretli izin ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Burada merak edilen konulardan birisi de yıllık izin zamanına kimin karar vereceği. Burada belirtmeliyiz ki işveren yetkili oluyor. İş akışını bozmadan adaleti de sağlayarak iş barışı çerçevesinde yıllık izin takviminin oluşturulması gerekiyor.
Yıllık izne çıkmadan önce kafalardaki soruların cevaplarını sizin için derledik.
*KİMLER KULLANABİLİR?
Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için 26 gün izne hak kazanılır. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır. Basın İş Yasası'na tabi çalışan gazetecilerde ise bulundukları iş yeri değil, meslekteki tüm kıdemlerine bakılarak yıllık izin süreleri belirleniyor.