Kısa Çalışma’da ya da ücretsiz izinde olanlar izin yapacak mı? Kimler yıllık izin kullanabilir? İşte sorularla yıllık izin rehberi

*YOL İZNİ NASIL UYGULANIYOR?

Yasalarımızda çoğu çalışanın bilmediği bir izin türü daha bulunuyor. İznini çalıştığı şehrin dışındaki bir yerde geçirecek olan çalışanlar istedikleri takdirde işveren onlara 4 güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorunda. Çalışan da, şehir dışına çıktığını belgelemek mecburiyetinde.

*KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİNDE GEÇEN SÜRELER YILLIK İZİNDEN SAYILIR MI?

Bu konuda her ne kadar zaman zaman tartışmalar çıksa da aslında yasalarımızda düzenleme bulunuyor. İş Kanunu'nun Yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan günleri belirliyor. Bu maddenin j bendine baktığımızda işveren tarafından verilen diğer izinler ve kısa çalışma süreleri ifadesi yer alıyor. İş kanunu geçici 10. Madde ile işverene tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı tanınmıştı.