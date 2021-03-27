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    na 1261 gün desteği! , SSK ve üyeleri dikkat: Prim şartı ve yüksek maaş...

    Farklı kurumlarda çalışmaları olanlar (, SSK ve ) dikkat! Hem prim şartını düşürmek hem alınacak nı yüksek tutmak için son 1261 gün önemli. İşte Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının merak ettiği tüm detaylar...

    Takvim
    Emekli maaşına 1261 gün desteği!

    Tüm çalışanlar iyi bir maaşla emekli olmanın hayalini kuruyor. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.



    TARİHE DİKKAT!
    Ancak son 3.5 yıl, yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.




    Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.



        Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.



        PRİM ŞARTI DÜŞÜYOR
        Böylece hem prim şartı düşüyor hem Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanı doğuyor. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor.



        1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor.



            HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?
            Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak prim sayılarınızı tamamlayabilirsiniz.



            Bunun için emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce SGK'ya başvurarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.



            Başvurunuzun mutlaka yazılı olması gerekiyor.

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            Haberler Ekonomi Emekli maaşına 1261 gün desteği! Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı üyeleri dikkat: Prim şartı ve yüksek maaş...