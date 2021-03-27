Tüm çalışanlar iyi bir maaşla emekli olmanın hayalini kuruyor. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.
TARİHE DİKKAT!
Ancak son 3.5 yıl, yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.
Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.