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    • Ekonomi
    • 25.03.2021 19:14
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    • 25.03.2021 19:14
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    TC kimlik no ile başvuru yapana 1000 TL! | Son fırsat: Pandemi 1000 TL sosyal yardım ödemesi devam ediyor mu?

    ? almak isteyen vatandaşlar bu ödemelerin devam edip etmediğini merak ediyor. İlk iki faz ödemelerinin gerçekleştirilmesinin ardından şu an ödemeleri sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşlara devletin karşılıksız ve geri ödemesiz olarak vermiş olduğu bin lira yardım parası rekor oranda başvuru almış ve büyük ilgi görmüştü. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

    takvim.com.tr
    TC kimlik no ile başvuru yapana 1000 TL!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamasında gereksinim sahibi ailelere dağıtılacak olan 1000 TL pandemi dayanağı müracaatı için e devlet üzerinden 3. faz olarak müracaatların alınacağını duyurmuştu. 1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL pandemi destek parası devam ediyor mu? Pandemi parasının hala yatıp yatamadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1000 TL pandemi destek ödemeleri 3 faz halinde verilmişti. Peki, 1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL sosyal destek parası nasıl alınır? Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor.

    1000 TL PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ DEVAM EDİYOR MU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ön ayak olduğu, nakdi ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının son defa mart ayında verileceğini duyurmuştu. Bundan dolayı da 1000 TL sosyal yardım ödemesinin de son defa verileceği konuşuluyor. 1000 TL sosyal yardım desteğinin bittiğine dair resmî bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz…

    E DEVLET BAŞVURU LİNKİ

    Yardım parası almak isteyenler için başvurular hafta sonuna özel olarak herkese açılmış durumda. Cumartesi ve Pazar günü kimlik numarasına bakılmaksızın herkes e devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapabiliyor.

    e Devlet kapısı üzerinden başvurular, aşağıdaki linkten alınıyor.

    https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

        1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;

        Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,

        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,

        SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,

        İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,

        İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.

        BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Biz Bize Yeteriz kampanyası için alınacak olan başvurular e-Devlet kapısı üstünden yapılmaktadır. //www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru sayfasına girerek e-Devlet giriş bölümünden nakdi destek ödemesi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

        PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ait linki haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bu ekrana giriş yapan vatandaşlardan bir form doldurmaları isteniyor.

        Bu formda TC Kimlik numarası, ikamet adresi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık kira gideri, aylık fatura tutarları, çalışma durumu, aylık gelir, hanede yaşayan kişi sayısı, toplam hane geliri, banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "devam et" butonu tıklanıyor. Açılan sayfada verilen bilgiler son defa kontrol ediliyor ve ardından işlem tamamlanıyor.

            SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?

            E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

            TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

            0- Pazartesi

            2-Salı

            4-Çarşamba

            6-Perşembe

            8- Cuma

            günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

            Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
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            Haberler Ekonomi TC kimlik no ile başvuru yapana 1000 TL! | Son fırsat: Pandemi 1000 TL sosyal yardım ödemesi devam ediyor mu?