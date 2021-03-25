TC kimlik no ile başvuru yapana 1000 TL! | Son fırsat: Pandemi 1000 TL sosyal yardım ödemesi devam ediyor mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamasında gereksinim sahibi ailelere dağıtılacak olan 1000 TL pandemi dayanağı müracaatı için e devlet üzerinden 3. faz olarak müracaatların alınacağını duyurmuştu. 1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL pandemi destek parası devam ediyor mu? Pandemi parasının hala yatıp yatamadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1000 TL pandemi destek ödemeleri 3 faz halinde verilmişti. Peki, 1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL sosyal destek parası nasıl alınır? Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor.