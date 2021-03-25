TC kimlik no ile başvuru yapana 1000 TL! | Son fırsat: Pandemi 1000 TL sosyal yardım ödemesi devam ediyor mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yapmış olduğu açıklamasında gereksinim sahibi ailelere dağıtılacak olan 1000 TL pandemi dayanağı müracaatı için e devlet üzerinden 3. faz olarak müracaatların alınacağını duyurmuştu. 1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL pandemi destek parası devam ediyor mu? Pandemi parasının hala yatıp yatamadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1000 TL pandemi destek ödemeleri 3 faz halinde verilmişti. Peki, 1000 TL pandemi parası devam ediyor mu? 1000 TL sosyal destek parası nasıl alınır? Başvurusu olumlu karşılanan kişilerin parası PTT'den teslim ediliyor. Bir zarf içinde teslim edilen bu para için başvurular halen devam ediyor.
1000 TL PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ DEVAM EDİYOR MU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ön ayak olduğu, nakdi ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının son defa mart ayında verileceğini duyurmuştu. Bundan dolayı da 1000 TL sosyal yardım ödemesinin de son defa verileceği konuşuluyor. 1000 TL sosyal yardım desteğinin bittiğine dair resmî bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz…
E DEVLET BAŞVURU LİNKİ
Yardım parası almak isteyenler için başvurular hafta sonuna özel olarak herkese açılmış durumda. Cumartesi ve Pazar günü kimlik numarasına bakılmaksızın herkes e devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapabiliyor.
e Devlet kapısı üzerinden başvurular, aşağıdaki linkten alınıyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu