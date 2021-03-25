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    • Ekonomi
    • 25.03.2021 07:54
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    • 25.03.2021 07:54
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    25 Mart canlı takip! oldu? Gram altın ve ?

    sorusuna yanıt aranıyor. nda yaşanan büyük artışın sonrasında altın fiyatları sık sık sorgulanıyor. Altın alım ve satımı yapmak isteyenler, gram altın ve sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. Haberimizden altın fiyatlarını canlı takip edebilir ve ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    25 Mart altın fiyatları canlı takip! Altın ne kadar oldu?

    25 Mart altın ne kadar oldu? Altın fiyatları canlı takip! Gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Altın alım ve satımında talep yükselirken, vatandaşlar altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Gram, çeyrek, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatında son günlerde göze çarpan artışın ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmişti. Peki 25 Mart altın fiyatları ne kadar?

    25 MART ALTIN FİYATLARI!

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 442,11 TL
    Gram altın satış fiyatı: 442,15 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı: 704,28 TL
    Çeyrek altın satış fiyatı: 720,86 TL

        YARIM ALTIN

        Yarım altın alış fiyatı: 1.404,16 TL
        Yarım altın satış fiyatı: 1.441,71 TL

        TAM ALTIN

        Tam altın alış fiyatı: 2.905,16 TL
        Tam altın satış fiyatı: 2.980,42 TL

        ALTINDA DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

        Küresel altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunuma odaklanırken, gram altında ise gözler dolar/TL'ye çevrildi. Gram altın fiyatları küresel altın fiyatlarını takip ederken dolar/TL kurundaki gelişmelerden etkilenerek fiyatlandı. Öte yandan Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklama yaparak, 540-560 seviyelerini görebilecek dediği gram altın fiyatı için, yeni yorumunda 600 lira öngörüsünde bulundu.

        Memiş açıklamasında şunları kaydetti:

        Gram altın TL fiyatı 440 lira seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Bu da gram altının bize 410-415 lira seviyesine gerileyeceğini bize işaret ediyor. Dolar TL kurundaki düşüşlerle birlikte. Dolar kuru yükseltti, dolar kuru indirecek.

        "RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER ARTTI"

        Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftayı tamamlayan gram altın pazartesi gününe 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.

        "GRAM ALTIN 600 LİRA OLACAK"

        Gram altın TL fiyatında 540-560 seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Bu öngörümü 600 lira seviyesinde revize ettiğimi ifade etmek isterim. Riskler ve uluslararası piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanıyor olması yine hem doları hem emtia fiyatlarını yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirebilir.
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        Haberler Ekonomi 25 Mart altın fiyatları canlı takip! Altın ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?