25 Mart altın ne kadar oldu? Altın fiyatları canlı takip! Gram altın ve çeyrek altın kaç lira? Altın alım ve satımında talep yükselirken, vatandaşlar altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Gram, çeyrek, 14 ve 22 ayar bilezik fiyatında son günlerde göze çarpan artışın ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmişti. Peki 25 Mart altın fiyatları ne kadar?
25 MART ALTIN FİYATLARI!
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 442,11 TL
Gram altın satış fiyatı: 442,15 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı: 704,28 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 720,86 TL