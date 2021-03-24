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    • 24.03.2021 12:49
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    ürünler kataloğu 25 Mart! bu hafta neler var?

    katalog 25 Mart gününde birbirinden hesaplı ürünleri katalogla tanıtıyor. kataloğunda satışa çıkacak aktüel ürünler arasında; teknolojiden gıdaya, hobi ürünlerinden giyime kadar birçok ürün bulunuyor. Türkiye'nin birçok yerinde bulunan A101 marketlerinden uygun fiyatlı ürünler alabilirsiniz. İşte, 25 Mart !

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Mart! A101 aktüel katalog bu hafta neler var?

    25 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! A101 aktüel katalog 25 Mart günü için raflarda yer alacak ürünleri tanıttı. Her hafta birbirinden hesaplı ürünler satın almak isteyenler A101 aktüel ürünler kataloğu listesinden uygun fiyatlı ürünler bulabiliyor. Haberimizden bu hafta satışa çıkacak 25 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

    25 MART A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Samsung 55TU8300 55" 4K Curved Cyrstal UHD Televizyon 5.699 TL

    Toshiba 43LL2C63DT / 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Televizyon 3.199 TL

    Huawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.599 TL

    Amazfit Verge (A1811) GPS'li Konuşma Özellikli Akıllı Saat 549 TL

    Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 99,95 TL

    SEG SCM 7001 / CM 710 Çamaşır Makinesi 1.699 TL

    SEG SRF 2832 / ST 283 Buzdolabı 1.699 TL

    Samsung MS23F300EEW/TR Mikrodalga Fırın 579 TL

    Arzum AR1062 Mixtech Multi Blender Seti 329 TL

    Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 189 TL

    Kiwi KK 3323 Cam Su Isıtıcı 99,95 TL

    Kiwi KLB 1610 Elektrikli Isıtmalı Sefer Tası Beslenme Çantası 99,95 TL

    Singer 14SH654 Overlok Makinesi 999 TL

    Polosmart PSC02 Yüz Temizleme Seti 29,95 TL

    Kiwi KSM 2405W Waffle Makinesi 89,95 TL

    Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü 99,95 TL

        Aprilla ATR 7021 Kablosuz Erkek Bakım Cihazı 59,95 TL

        Aprilla AEP 7813 Şarjlı Epilatör 79,95 TL

        Aprilla ABS 1080 Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 89,95 TL

        Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 1.999 TL

        GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 59,95 TL

        Hascevher 6 Parça Tencere Seti 145 TL

        Sinbo STO 6712 Profesyonel Narenciye Sıkacağı 85 TL

        4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 229,95 TL

        4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 199,95 TL

        3 Kapaklı Gardırop 299,95 TL

        Düğün Sandalyesi 64,95 TL

        Dunlop DUN-336 Bay Kol Saati Çeşitleri 49,95 TL

        Minderli Ahşap Ayakkabılık 95 TL

        Fox Amess Bodyfit Dikey Bisiklet 699,95 TL

        Fox Amess Katlanabilir Mini Bisiklet 199,95 TL

        Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin 279,95 TL

        Kapı Barfiks Barı 39,95 TL

        Egzersiz Matı 39,95 TL

        Triathlon Masa Tenisi Seti 12,95 TL

        Triathlon Pinpon Topu 6'lı 4,95 TL

        Triathlon Dart Seti 27,95 TL

            Bestway Otomatik Çift Kişilik Koltuk / Yatak / Şezlong 599 TL

            Metal Damla Tipi Salıncak 699,95 TL

            Gölgelikli Salıncak 399,95 TL

            Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 229,95 TL

            Katlanabilir Kamp Sandalyesi 59,95 TL

            Ahşap Kollu Plaj / Piknik Sandalyesi 59,95 TL

            Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası 69,95 TL

            Airbed Tek Kişilik Şişme Yatak 79,95 TL

            Roboom Dağcı / Kamp Çantası 69,95 TL

            2 Kişilik Kamp Çadırı 99,95 TL

            Bay Eşofman Takımı 109 TL

            Bayan Sporcu T-Shirt 34,95 TL

            Bayan Taytlı Eşofman Takımı 99,95 TL

            Kappa Bay Spor Ayakkabı 79,95 TL

            Kappa Bayan Spor Ayakkabı 79,95 TL

            Bay Sporcu T-Shirt 34,95 TL

            DoReMi Bayan Seamless Sütyen 21,95 TL

            Silk&Blue Bayan Sporcu Micro Sütyen 19,95 TL

            Silk&Blue Bayan Pamuklu Balensiz Sütyen 18,95 TL

            Silk&Blue Bay-Bayan Yarım Konç Spor Çorap 3'lü 9,95 TL
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            Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Mart! A101 aktüel katalog bu hafta neler var?