Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.03.2021 06:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2021 06:21
    ABONE OL

    25 Mart yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) sorgulama nasıl yapılır?

    25 Mart yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Banka hesaplarından maaşlarını alan vatandaşlar para yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller her ay düzenli olarak sorgulanıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan bu maaşı almak için başvuru şartlarını taşımanız ve gerekli heyet raporunu sunmanız gerekiyor. Peki, 25 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    25 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı parası sorgulama nasıl yapılır?

    25 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merak edilen konuların başında geliyor. Evlerinde bakım ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler için ödenen evde bakım maaşlarından binlerce aile faydalanıyor. 25 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesine haberimizden ulaşabilir ve ilinizde bu maaşın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

    25 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    1- Bolu

    2- Tokat

    3- Aksaray

    4- Osmaniye

    5- Çanakkale

    6- Samsun

    7- Sakarya

    8- Hatay

    9- Ordu

    10- Antalya

    11- Diyarbakır

    12- Kırıkkale

    13- Balıkesir

    14- Giresun

    15- Adıyaman

    16- Manisa

    17- istanbul

    18- Uşak

        19- Bilecik

        20- Düzce

        21- Erzurum

        22- Konya

        23- Mersin

        24- Zonguldak

        25- Niğde

        26- Rize

        27- Ankara

        28- Bursa

        29- Kahramanmaraş

        30- Edirne

        31- Kocaeli

        32- İzmir

        33- Adana

        34- Afyonkarahisar

        35- Aydın

        36- Isparta

        37- Kars

        38- Karabük

        39- Kayseri

        EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL'nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi 25 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı (parası) sorgulama nasıl yapılır?