Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzın şirketin hedeflerine büyük katkı sağlayacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

'Başarılı bir şirketiz. Özellikle CNG'de Türkiye'de satış hacmi bakımından lideriz ve Avrupa'nın tek noktada en büyük kapasiteli tesisine sahibiz. Yeni yatırımlar ile mevcut operasyonlarımızdaki büyüme imkanlarını değerlendirirken, yeni ülkelerde de karlı proje fırsatlarını hayata geçirmek için çalışacağız.

Halka arzdan elde edilecek gelir ile CNG, LNG ve oto CNG tarafında kapasiteyi artırmak için yeni stoklama ve taşıma ekipmanları alımlarının finansmanını, mevcut dolum tesisi altyapısını kuvvetlendirip yeni tesisler açmayı, Oto CNG istasyon sayısını artırmayı ve kuyu CNG operasyonlarını geliştirmeyi hedefliyoruz. Yine bu gelirler ile inorganik büyüme fırsatlarını ve işletme giderlerini finanse etmeyi planlıyoruz.'