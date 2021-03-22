Milyonlarca esnafa 4 koldan destek sağlanıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma imkanı gelirken; gelir kaybı, kira, ciro desteklerine başvurular da 31 Mart'a kadar sürecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira desteğinden ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile Bakanlık tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnafın yararlandığını anımsatarak, "İşyeri kira olanlara büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira desteği veriliyor. 133 iş koluna hibe desteği sağlanıyor. Onaylanan başvuru sayısı 1 milyon 109 bin 737 olup, 2 milyar 69 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı" dedi.

Lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere ciro kaybı desteği başvurularının da ay sonuna kadar süreceğini anlatan Pekcan, "Ödenecek ciro kaybı desteği tutarı 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere 2020 takvim yılındaki ciroların 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak belirleniyor" diye konuştu. Pekcan, Halkbank'ın 756 binin üzerinde esnafa 18.5 milyar liralık faiz indirimli kredi kullandırdığını ifade etti.