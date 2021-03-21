Paralar hesaba yatırıldı! Esnafa 5.250 TL destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yaşama geçirilen 2 milyonun üzerinde esnafın talepte bulunduğu gelir kaybı ve kira desteğine başvurular 31 Mart'a kadar sürecek.
Milyonlarca esnafa nefes olan kira ve hibe desteği kapsamında gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1.000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor. Böylece bir esnaf hem kira hem de gelir desteği olarak 5 bin 250 TL alabiliyor.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin dün itibariyle başlandığını duyurdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi sosyal medya hesabından Mart ayı gelir kaybı ödemelerine dair paylaşımda bulundu.