Paralar hesaba yatırıldı! Esnafa 5.250 TL destek





Milyonlarca esnafa nefes olan kira ve hibe desteği kapsamında gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1.000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak veriliyor. Böylece bir esnaf hem kira hem de gelir desteği olarak 5 bin 250 TL alabiliyor.