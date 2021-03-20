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    ’den ’e modern proje: Hazine’ye 1.2 milyar liralık kaynak girecek

    güvencesiyle ’de inşa edilen projesi, 979 konut ve 44 ticari üniteden oluşuyor. Metrekaresi ortalama 15 bin liradan satışa çıkan projeden Hazine’ye 1.2 milyar liralık kaynak aktarılması öngörülüyor.

    Yavuz Karaman TAKVIM
    TMSF’den Ataşehir’e modern proje

    İstanbul Anadolu Yakası'nın değer kazanmaya devam eden bölgesi Ataşehir'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern görücüye çıktı.

    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

    Bu projeyle aynı zamanda devletin kasasına önemli bir kaynak aktaracaklarını belirten Gülal, "Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu'na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF'nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır" diye konuştu.

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        Gülal, küresel salgının etkisinin devam ettiği bir süreçte ortaya koydukları projeyle, vatandaşları TMSF güvencesiyle buluştururken, Türk ekonomisinin gücünü de göstermeyi arzu ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

        "Edinim değeri 435 milyon lira olan arazi üzerinde inşa ettiğimiz ve asgari 2.7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1.2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız."

            LANSMANA ÖZEL İNDİRİM
            Ataşehir Modern'de konut metrekaresi 15 bin TL'den, 0.99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuluyor. Konum itibarıyla ağırlıklı olarak markalı konutlar, eğitim kurumları, parklar, sağlık ve spor merkezlerinin odak noktasında yer alması, projeye artı değer katıyor.

            Ayrıca E5 ve E6 otoban bağlantı yollarının kesiştiği noktada bulunuyor.

            ELEKTRİK İSTASYONU
            Depreme dayanıklı, enerji verimli ve yangına karşı güvenli projede 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 tane 1+1, 265 tane 2+1, 261 adet 3+1, 74 tane 4+1 ve 32 tane 5+1 daire bulunuyor. 7 bin 858 metrekare büyüklüğünde sosyal tesise sahip Ataşehir Modern'de bin 514 adet araçlık otopark yer alıyor. Her bloktaki kapalı otoparkında elektrikli otomobiller için şarj istasyonu olan projede, misafir araçları için de açık otopark var.
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