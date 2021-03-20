ELEKTRİK İSTASYONU

Depreme dayanıklı, enerji verimli ve yangına karşı güvenli projede 32 metrekareden 307 metrekareye varan büyüklükte 347 tane 1+1, 265 tane 2+1, 261 adet 3+1, 74 tane 4+1 ve 32 tane 5+1 daire bulunuyor. 7 bin 858 metrekare büyüklüğünde sosyal tesise sahip Ataşehir Modern'de bin 514 adet araçlık otopark yer alıyor. Her bloktaki kapalı otoparkında elektrikli otomobiller için şarj istasyonu olan projede, misafir araçları için de açık otopark var.