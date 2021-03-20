İstanbul Anadolu Yakası'nın değer kazanmaya devam eden bölgesi Ataşehir'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle hayata geçirilen Ataşehir Modern görücüye çıktı.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Ataşehir Modern projesi ile TMSF güvencesini, mevduat sigortacılığının yanında yuva sahibi olmak isteyen vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.
Bu projeyle aynı zamanda devletin kasasına önemli bir kaynak aktaracaklarını belirten Gülal, "Ataşehir Modern projesinin başarıya ulaşmasıyla birlikte, Balkaner Grubu'na yönelik alacak tahsil süreci sona erecek ve TMSF'nin uzun yıllardır takip ettiği bir dosya kapanmış olacaktır" diye konuştu.