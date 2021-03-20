Gecikme faizi yok, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme: Borcu olan esnaf için kolaylık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık hayata geçirildiğini belirterek, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin (TESKOMB) alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı" diye konuştu.