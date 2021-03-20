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    Gecikme faizi yok, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme: Borcu olan esnaf için kolaylık

    Ticaret Bakanı , esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık hayata geçirildiğini belirterek, "'nin () alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı" diye konuştu.

    Esnafa yeni yapılandırma

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık hayata geçirildiğini belirterek, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin (TESKOMB) alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı" diye konuştu.

    Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan TESKOMB ortağı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi.

    TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart itibarıyla başlatıldığını kaydeden Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

        "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi.

        Esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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        Haberler Ekonomi Gecikme faizi yok, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme: Borcu olan esnaf için kolaylık