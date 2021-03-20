Gecikme faizi yok, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme: Borcu olan esnaf için kolaylık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık hayata geçirildiğini belirterek, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin (TESKOMB) alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı" diye konuştu.
Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan TESKOMB ortağı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi.
TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart itibarıyla başlatıldığını kaydeden Bakan Pekcan, şunları kaydetti: