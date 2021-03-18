Ev sahibi milyonları ilgilendiriyor! Son tarih 31 Mart

Ödenecek gelir vergisi, İnteraktif Vergi Dairesinin "Hesaplamalar" bölümünden yararlanılarak öğrenilebiliyor.

Kira gelirleri için hangi mükelleflerin beyanname vereceği de belirlendi. Buna göre, beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret mükelleflerden, bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri 2020 yılı için belirlenen istisna tutarı olan 6 bin 600 lirayı aşanlar beyanname verecek. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri çıkması halinde, bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmuyor.

İş yeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2020 yılı için 49 bin lira) aşanların da beyanname vermesi gerekiyor.

Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 2020 için 2 bin 600 liralık beyanname verme sınırını aşanlar da yıllık beyanname verecekler arasında yer alıyor.