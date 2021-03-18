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    • Ekonomi
    • 18.03.2021 08:39
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    • 18.03.2021 08:39
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    18 Mart yatan iller listesi! Evde bakım maaşı (parası) hangi illerde yattı?

    Binlerce ailenin faydalandığı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı merak edilen konuların başında geliyor. 18 Mart yatan iller listesi bu maaşı alan kişiler tarafından sorgulanıyor. Evde bakım parasının hangi illerde yattığı tek tek açıklanıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşının Mart ayında kaç ilde yattığına ilişkin detaylar haberimizde!

    takvim.com.tr
    18 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı parası hangi illerde yattı?

    Evde bakım maaşı yatan iller 18 Mart günü de araştırılıyor. Devlet tarafından ödenen evde bakım maaşlarından her ay binlerce aile faydalanıyor. Farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının Mart ayı sorgulaması da devam ediyor. Peki, 18 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 MART!

    1- Bolu

    2- Tokat

    3- Aksaray

    4- Osmaniye

    5- Çanakkale

    6- Samsun

    7- Sakarya

    8- Hatay

    9- Ordu

    10- Antalya

    11- Diyarbakır

    12- Kırıkkale

    13- Balıkesir

    14- Giresun

    15- Adıyaman

    16- Manisa

    17- istanbul

    18- Uşak

        19- Bilecik

        20- Düzce

        21- Erzurum

        22- Konya

        23- Mersin

        24- Zonguldak

        25- Niğde

        26- Rize

        27- Ankara

        28- Bursa

        29- Kahramanmaraş

        30- Edirne

        31- Kocaeli

        32- İzmir

        33- Adana

        34- Afyonkarahisar

        35- Aydın

        36- Isparta

        37- Kars

        38- Karabük

        39- Kayseri

            EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

            Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

            2021 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bin 705 TL'nin altında olmalı. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

            EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

            2020 yılının temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından, haziran sonuna kadar 1.657 lira olarak ödenecek.
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            Haberler Ekonomi 18 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı (parası) hangi illerde yattı?