18 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı parası hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Mart günü de araştırılıyor. Devlet tarafından ödenen evde bakım maaşlarından her ay binlerce aile faydalanıyor. Farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşının Mart ayı sorgulaması da devam ediyor. Peki, 18 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 MART!
1- Bolu
2- Tokat
3- Aksaray
4- Osmaniye
5- Çanakkale
6- Samsun
7- Sakarya
8- Hatay
9- Ordu
10- Antalya
11- Diyarbakır
12- Kırıkkale
13- Balıkesir
14- Giresun
15- Adıyaman
16- Manisa
17- istanbul
18- Uşak