Vergi muafiyeti kalıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 850 bin esnafı ilgilendiren basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyetinin 2021 yılı kazançlarıyla başlayacağını ve kalıcı olarak uygulanacağını söyledi. Elvan, şu mesajları verdi:
● AB başta olmak üzere G20 ülkelerinin büyükelçileriyle, yabancı yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Reformların detaylarını paylaşacağız.
● COVID-19 süreciyle dünyada yatırımlarda yüzde 40'ın üzerinde bir daralma söz konusu. Şu anda biz ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız, bu iyi bir şey. Türkiye'nin önünde de çok önemli bir fırsat penceresi var. İşte hazırladığımız bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz. Türkiye, doğrudan yatırımlar için, daha da cazip bir ülke olacak.
● AB başta olmak üzere G20 ülkelerinin büyükelçileriyle, yabancı yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Reformların detaylarını paylaşacağız.
● COVID-19 süreciyle dünyada yatırımlarda yüzde 40'ın üzerinde bir daralma söz konusu. Şu anda biz ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız, bu iyi bir şey. Türkiye'nin önünde de çok önemli bir fırsat penceresi var. İşte hazırladığımız bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz. Türkiye, doğrudan yatırımlar için, daha da cazip bir ülke olacak.