Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Vergi muafiyeti kalıcı olacak

    Hazine ve Maliye Bakanı , 850 bin esnafı ilgilendiren basit usule ti esnafa gelir vergisi muafiyetinin 2021 yılı kazançlarıyla başlayacağını ve kalıcı olarak uygulanacağını söyledi.

    Vergi muafiyeti kalıcı olacak
    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 850 bin esnafı ilgilendiren basit usule ti esnafa gelir vergisi muafiyetinin 2021 yılı kazançlarıyla başlayacağını ve kalıcı olarak uygulanacağını söyledi. Elvan, şu mesajları verdi:

    ● AB başta olmak üzere G20 ülkelerinin büyükelçileriyle, yabancı yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Reformların detaylarını paylaşacağız.

    ● COVID-19 süreciyle dünyada yatırımlarda yüzde 40'ın üzerinde bir daralma söz konusu. Şu anda biz ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız, bu iyi bir şey. Türkiye'nin önünde de çok önemli bir fırsat penceresi var. İşte hazırladığımız bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz. , doğrudan yatırımlar için, daha da cazip bir ülke olacak.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Vergi muafiyeti kalıcı olacak