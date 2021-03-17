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    Otomobile 60 aya kadar taksit imkanı

    Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken; taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi. Yeni düzenleme ile taksit sayısı; 120 bin lira ve altında olan otomobillerde 60, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobillerde 48, 300 bin ile 750 bin lira arasında fiyatı olan otomobillerde 36, 750 bin lira ve üstündeki otomobillerde 24 ay oldu.

    Otomobile 60 taksit
    Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken; taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirdi. Yeni düzenleme ile taksit sayısı; 120 bin lira ve altında olan otomobillerde 60, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobillerde 48, 300 bin ile 750 bin lira arasında fiyatı olan otomobillerde 36, 750 bin lira ve üstündeki otomobillerde 24 ay oldu. Mevcut sistemde tarafından kredili taşıt satışlarında aracın değerine göre farklı vade sınırları belirleniyor. Düzenleme ile taksitler BDDK uygulamasına paralel hale geldi.

    OLUMLU YANSIYACAK
    (ODD) Başkanı , araç alımında taksit imkanının artmasının pazarın büyümesine destek olacağını söyledi.
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