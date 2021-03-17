17 Mart Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 229,20 208,40 9,98 Türk Traktör 252,50 235,00 7,45 Koç Holding 24,62 23,48 4,86 Net Holding 5,98 5,71 4,73 Tofaş Oto Fabrikası 40,84 39,08 4,50 Doğuş Otomotiv 36,36 34,80 4,48 Karsan Otomotiv 4,43 4,27 3,75 Verusa Holding 64,05 62,05 3,22 Alarko Holding 12,21 11,88 2,78 Türkiye Sigorta 7,14 6,95 2,73 Kordsa Teknik Tekstil 26,50 25,88 2,40 Çimsa 23,30 22,76 2,37 Şişe Cam 7,97 7,81 2,05 Aksa Enerji 11,83 11,60 1,98 Coca Cola İçecek 76,15 74,70 1,94 Türk Telekom 8,11 7,97 1,76 Yataş 17,36 17,07 1,70 Pınar Süt 23,74 23,38 1,54 Arçelik 36,50 35,96 1,50 TAV Havalimanları 26,20 25,84 1,39

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 167,50 171,50 -2,33 Bursa Çimento 4,15 4,21 -1,43 Bera Holding 24,02 24,34 -1,31 Kerevitaş Gıda 6,14 6,22 -1,29 Koza Madencilik 15,43 15,61 -1,15 MLP Sağlık 24,62 24,90 -1,12 Kartonsan 75,25 76,10 -1,12 Albaraka Türk 1,95 1,97 -1,02 Aksigorta 10,05 10,15 -0,99 İpek Doğal Enerji 13,19 13,31 -0,90 İş GMYO 2,24 2,26 -0,88 Borusan Mannesmann 34,30 34,60 -0,87 Netaş Telekomünikasyon 33,90 34,18 -0,82 Turkcell 16,60 16,72 -0,72 Koza Altın 125,40 126,30 -0,71 Ege Gübre 234,50 236,00 -0,64 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,70 1,71 -0,58 Vestel 31,34 31,52 -0,57 Halk GMYO 3,52 3,54 -0,56 Kardemir (D) 7,79 7,83 -0,51