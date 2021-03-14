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    lar 'ye yöneldi

    'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği 'da turizmciler, Devlet Başkanı 'in tatillerini yurt dışında geçirmek isteyenlere kısıtlama getirmeyeceği yönündeki açıklaması üzerine gözlerini pazarına çevirdi. (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Türkiye'nin birinci pazarının Rusya, ikincisinin ve üçüncüsünün olduğunu söyledi. Güney 'nin bu yıl en fazla Rus turist beklediğini belirten Bülbüloğlu, "Rusya'dan yapılan açıklama çok yerinde oldu" dedi.

    Ruslar Ege'ye yöneldi

    Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği 'da turizmciler, Devlet Başkanı 'in tatillerini yurt dışında geçirmek isteyenlere kısıtlama getirmeyeceği yönündeki açıklaması üzerine gözlerini pazarına çevirdi. (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, 'nin birinci pazarının Rusya, ikincisinin ve üçüncüsünün olduğunu söyledi. Güney 'nin bu yıl en fazla Rus turist beklediğini belirten Bülbüloğlu, "Rusya'dan yapılan açıklama çok yerinde oldu" dedi.

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    Haberler Ekonomi Ruslar Ege'ye yöneldi