Ruslar Ege'ye yöneldi

Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla'da turizmciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatillerini yurt dışında geçirmek isteyenlere kısıtlama getirmeyeceği yönündeki açıklaması üzerine gözlerini Rus pazarına çevirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, Türkiye'nin birinci pazarının Rusya, ikincisinin İngiltere ve üçüncüsünün Ukrayna olduğunu söyledi. Güney Ege'nin bu yıl en fazla Rus turist beklediğini belirten Bülbüloğlu, "Rusya'dan yapılan açıklama çok yerinde oldu" dedi.