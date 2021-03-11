Ve netleşti! Eşya desteklerini almayan vatandaş kalmayacak başvurular başlıyor! İşte başvuru detayları

Aile Bakanlığı'nın barınma yardımları arasında ev eşyası yardımı da bulunuyor. Aile Bakanlığı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak maddi konularda mağduriyet yaşamalarını engellemek amacıyla sağladığı desteklerden olan barınma yardımı eşya desteği 5 bin TL olarak ödeniyor. Başvurular kuruma bizzat yapılırken bu yardım ödemeleri sadece belli koşulların sağlanması durumunda ödeniyor. Bakanlığın bu desteği ile ev eşyalarını yenilemek isteyen vatandaşların yapmaları gereken işlemler haberimizde.
DEVLETİN SAĞLADIĞI BARINMA YARDIMLARI
Barınma Yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan birisidir. Barınma yardımları 4 ana başlıktan oluşmakta olup bizler bu yardımlar arasından eşya yardımını sizlerle paylaşıyoruz.
* Betonarme Ev Yardım Desteği
* Prefabrik Ev Yardım Desteği
* Ev Bakım Onarım Tadilat Desteği
* Eşya Yardım Parası.
EŞYA YARDIM PARASI NEDİR? KİMLERE ÖDENİR?
Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.