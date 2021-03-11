MAMA VE BEZ YARDIMI NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?



Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere verilen bu destek 150 TL'dir. Kişi başı gelir 701 TL altında kalan ailelere bez ve mama yardımı 150 TL olarak yapılmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra sonuçlanması ortalama 30 gün sürmektedir. Bu sosyal ödenek PTT aracılığıyla ailelere ödenmektedir.

MAMA VE BEZ YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Doğumu canlı olarak gerçekleşmesi

Yardımdan faydalanacak ailede anne, baba veya ikisi de Türk vatandaşı olması ve mavi karta sahip olunması

Anne ve babanın her ikisi de sağ olması,

Anne vefat etmesi durumunda ise Bakanlığın onayı sonrası ve yardım babaya verilir.

Kişi başına düşen aylık gelirin 701,32 TL altında gelir olması,

Aylık gelirin dışında ailenin herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.