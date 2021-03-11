Yeni doğum yapan annelerin en büyük ihtiyaçlarından biri mama ve bezdir bunu sağlamakta zorlanan, gelir düzeyi düşük olan ailelere devletten destek geliyor. Devlet bu ailelere mama ve bez yardımı yapacak, bunu duyan vatandaşlar detayları merak ederek araştırmaya başladı. Peki Mama ve bez yardımı nasıl alınır? Bez ve mama yardım başvurusu nasıl yapılır 2021? Ne kadar süreyle bu yardımdan yararlanılabilecek? İşte ayrıntılar…
MAMA VE BEZ YARDIMI NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?
Mama ve bez ödeneği maddi durumu yeterli olmayan ailelere verilir. Süt parasının dışında çocuklu ailelere devlet bez ve mama ödeneği yapar. Bu ödemeler aylık geliri belirlenmiş sınırın altında olan maddi yeterliliği olmayan aileler için geçerlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere verilen bu destek 150 TL'dir. Kişi başı gelir 701 TL altında kalan ailelere bez ve mama yardımı 150 TL olarak yapılmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra sonuçlanması ortalama 30 gün sürmektedir. Bu sosyal ödenek PTT aracılığıyla ailelere ödenmektedir.
MAMA VE BEZ YARDIMI ŞARTLARI NELER?
Doğumu canlı olarak gerçekleşmesi
Yardımdan faydalanacak ailede anne, baba veya ikisi de Türk vatandaşı olması ve mavi karta sahip olunması
Anne ve babanın her ikisi de sağ olması,
Anne vefat etmesi durumunda ise Bakanlığın onayı sonrası ve yardım babaya verilir.
Kişi başına düşen aylık gelirin 701,32 TL altında gelir olması,
Aylık gelirin dışında ailenin herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir.
MAMA VE BEZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Mama ve bez yardımı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilmektedir. Bu yardıma aşağıdaki kurumlara başvuru yaparak başvurulabiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Bakanlığa bağlı Vakıflara,
Sosyal Güvenlik Kurumuna,
Muhtarlıklara,
Kaymakamlıklarda yer alan Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine yapılır.
GÜNCEL MAMA BEZ VE SÜT YARDIMI NE KADAR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda verilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik birçok yardım bulunmaktadır. Mama ve bez parası için maddi durumu olmayan aile 150 TL ödeme yapılmaktadır. Bu desteğe ek olarak süt yardım diğer adıyla emzirme ödeneği ise 202 TL olarak güncellenmiştir. Maddi durumu iyi olmayan ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardımlarda doğum yardımları da yer almaktadır. Geçerli doğum parası ise;
ilk çocukta 300 TL,
ikinci çocukta 400 TL
3 ve daha fazla çocukta ise 600 TL olarak doğum yardımı yapılmaktadır.