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    • Ekonomi
    • 10.03.2021 13:33
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    • 10.03.2021 13:33
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    Gündemde sıkça araştırılan bilgiler arasında , , , , yer alıyor. Ocaklarında yemeklerini yapmak, çayını demlemek isteyenler en uygun fiyatlı tüpü almak istiyor. Renksiz, kokusuz, yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahip olan Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz fiyatlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz, karşılaştırarak satın alacağınız markayı seçebilirsiniz. Peki yıllara göre farklılık gösteren ? İşte tüm merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları!

    Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları! 2021 tüp fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Güncel fiyatları merak eden vatandaşlar Mart ayının başlamasıyla birlikte bilgileri araştırır oldu. Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları hakkında detaylı bilgiyi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte 2021 tüp fiyatları…

    2021 AYGAZ TÜP FİYATLARI

    2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,50 TL
    12 kg ev tüpü fiyatı: 112,00 TL
    12 kg maksi karavan tüpü: 113,50 TL
    16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL
    24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL
    45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL
    45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL

    2021 BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI

    2 kg piknik tüpü fiyatı: 25,00 TL
    12 kg ev tüpü fiyatı: 124,00 TL
    24 kg ticari tüp fiyatı: 255,50 TL
    45 kg sanayi tüpü fiyatı: 472,50 TL
    45 kg propan tüpü fiyatı: 502,50 TL

        2021 MOGAZ TÜP FİYATLARI

        2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,25 TL
        12 kg ev tüpü fiyatı: 112,00 TL
        24 kg ticari tüp fiyatı: 243,50 TL
        45 kg sanayi tüpü fiyatı: 457,00 TL
        45 kg propan tüpü fiyatı: 499,50 TL

        2021 İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

        2 kg piknik tüpü fiyatı: 25,00 TL
        12 kg ev tüpü fiyatı: 124,00 TL
        24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL
        45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL
        45 propan tüpü fiyatı: 489,50 TL

        2021 MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

        2 kg piknik tüpü fiyatı: 21,50 TL
        12 kg ev tüpü fiyatı: 117,00 TL
        19 kg Forklift tüpü fiyatı: 186,75 TL
        24 kg ticari tüp fiyatı: 240,00 TL
        45 kg sanayi tüpü fiyatı: 454,00 TL
        45 kg propan tüpü fiyatı: 484,00 TL
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        Haberler Ekonomi Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları! 2021 tüp fiyatları ne kadar?
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