Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları! 2021 tüp fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Güncel fiyatları merak eden vatandaşlar Mart ayının başlamasıyla birlikte bilgileri araştırır oldu. Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp fiyatları hakkında detaylı bilgiyi haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte 2021 tüp fiyatları…
2021 AYGAZ TÜP FİYATLARI
2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,50 TL
12 kg ev tüpü fiyatı: 112,00 TL
12 kg maksi karavan tüpü: 113,50 TL
16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL
24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL
45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL
45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL
2021 BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI
2 kg piknik tüpü fiyatı: 25,00 TL
12 kg ev tüpü fiyatı: 124,00 TL
24 kg ticari tüp fiyatı: 255,50 TL
45 kg sanayi tüpü fiyatı: 472,50 TL
45 kg propan tüpü fiyatı: 502,50 TL