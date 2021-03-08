Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri çiftçiler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Geçen hafta yazılı açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin hesaplarda olacağı tarihi vatandaşlarla paylaştı. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? 2021 çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteğin cuma itibariyle hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.
İşte T.C kimlik numarasının son hanesine göre ödeme tarihleri;
İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklaması;
"Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL;
Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"
Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre;
TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra,
TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.