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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 09:53
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    • 08.03.2021 09:53
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    ? 2021 çiftçilere ne zaman yatacak?

    nin ödeneceği tarih çiftçilerin gündemindeki yerini korurken konu hakkında yapılan araştırmalar yoğunluk kazandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteğinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Ayrıca çiftçilere 2020 yılı destekleri kapsamında dekar başına verileceği duyurulan katı-organik-organomineral gübre destekleri iki katına çıkarıldı. Peki, ? 2021 çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    Mazot gübre desteği ne zaman yatırılacak?

    Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri çiftçiler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Geçen hafta yazılı açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin hesaplarda olacağı tarihi vatandaşlarla paylaştı. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? 2021 çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteğin cuma itibariyle hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

    İşte T.C kimlik numarasının son hanesine göre ödeme tarihleri;

    İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklaması;

    "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL;

    Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

    Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre;

    TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra,

    TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.

        ÇİFTÇİLERE VERİLEN 2020 YILI GÜBRE DESTEKLERİ KATLANDI

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere 2020 yılı destekleri kapsamında dekar başına verileceği duyurulan katı-organik-organomineral gübre destekleri iki katına çıkarıldı.

        "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu. Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.

        2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, bazı ürünler için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de iki katına çıkarıldı.

        Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi.

            Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu.

            Söz konusu ürünlerde daha önce verileceği duyurulan mazot destekleri aynen devam edecek. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da yükselmiş oldu.

            Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanlığı yürütecek.
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            Haberler Ekonomi Mazot gübre desteği yattı mı? 2021 çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
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