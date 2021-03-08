Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri çiftçiler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Geçen hafta yazılı açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerinin hesaplarda olacağı tarihi vatandaşlarla paylaştı. Peki, mazot gübre desteği yattı mı? 2021 çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 377 milyon liralık desteğin cuma itibariyle hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

İşte T.C kimlik numarasının son hanesine göre ödeme tarihleri;