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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 19:12
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    • 08.03.2021 19:12
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    günü düşüşle tamamladı! 8 Mart son durum

    Son dakika haberleri... 8 Mart tarihini düşüşle noktaladı. endeksi, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.530,27 puandan tamamladı.

    AA
    Borsa düştü

    Borsa İstanbul 8 Mart tarihini düşüşle noktaladı.

    BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.530,27 puandan tamamladı.

    İŞLEM HACMİ 28,1 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
    Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

        Analistler, Suudi Arabistan'da, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiği haberinin ardından yükselen petrol fiyatlarının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını bildirdi.

        Brent petrolün varil fiyatı, 71 dolar seviyelerini gördü.

        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme ve ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek "Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu" başlıklı oturum başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
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