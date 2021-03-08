Borsa İstanbul 8 Mart tarihini düşüşle noktaladı.
BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.530,27 puandan tamamladı.
İŞLEM HACMİ 28,1 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER
Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile finansal kiralama, faktoring oldu.